اعضای تیم تکواندو ایران رقیبان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو در اولین دوره المپیک نوجوانان از روز یکشنبه 24 مردادماه در "کانونشن سنتر" آغاز خواهد شد. مراسم قرعه کشی این رقابتها ظهر امروز در سنگاپور برگزار شد و سلمیانی، رضایی و شیرجهانی سه نماینده ایران در این مسابقات رقبای خود را شناختند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته بین المللی المپیک در هر روز، رقابتهای یک وزن از ساعت 14 به وقت محلی آغاز و در ساعت 30/20 با برگزاری دیدارهای فینال خاتمه پیدا می کند.

طبق این برنامه در روز نخست، یکشنبه 24 مردادماه در بخش بانوان مبارزات اوزان 44- کیلوگرم و در بخش مردان مبارزات وزن 48- کیلوگرم برگزار می شود. مریم شیرجهانی تنها عضو تیم بانوان در وزن 44- کیلوگرم در میان 10 تکواندوکار ابتدا با نماینده ترکیه و در صورت برتری با نماینده فرانسه مبارزه خواهد کرد.

محمد سلیمانی اولین نماینده تیم مردان ایران در وزن 48- کیلوگرم دور نخست با حریفی از ازبکستان مبارزه می کند و درصورت برتری باید با برنده مبارزه تکواندوکاران آلمان و آمریکا خواهد رفت. تکواندوکار رژیم اشغالگر قدس در این وزن و آنسوی جدول حضور دارد. در این وزن 8 تکواندوکار وزنکشی کرده اند.

دوشنبه 25 مردادماه در روز دوم، مبارزات اوزان 49- کیلوگرم بانوان و 55-کیلوگرم مردان برگزار می شود که آخرین نماینده ایران یعنی کاوه رضایی در بخش مردان مبارازت خود را آغاز می کند. در این وزن 12 تکواندوکار وزنکشی کرده اند که رضایی دور اول استراحت داشته و سپس باید با برنده مبارزه مصر و هائیتی دیدار خواهد کرد.

محمد سلمیانی و شیرجهانی باید ساعت 9 صبح فردا شنبه در مراسم وزنکشی شرکت کنند و عصر هم به همراه سایر نفرات کاروان اعزامی ایران در مراسم افتتاحیه مسابقات حضور یابند.