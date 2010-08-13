عمران و آبادی مساجد وابسته به حضور مردم در این پایگاههای الهی است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: مساجد پایگاه عبودیت است و مکان تعلیم و تعلم دینی است.

وی با بیان اینکه مسجد محل زیارت خداوند است، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران از مساجد آغاز شد و این مسئله با مرور اتفاقات ابتدایی انقلاب و فعل و انفعالاتی که در مساجد اتفاق افتاد، قابل اثبات است.



وی از مسئولان نظام خواست تا در مساجد حضور پررنگ تری داشته باشند.



نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حلول ماه مبارک رمضان گفت: این ماه بهترین موقع جلوه بندگی مؤمنین است و برای سالکان این ماه، ماه محاسبه است.



وی تصریح کرد: روزه برای انسان در دو جنبه دارای فایده است، یکی جسمی و دیگری روحی که این اثرات موجب پاکیزگی روح انسان می شود و سعادت و تقرب انسان را فراهم می سازد.



عضو مجلس خبرگان رهبری مهمترین اثرات روزه را بازدارندگی انسان از گناه، تقویت اراده، صبر و استقامت عنوان کرد و از همه مسلمانان خواست از این ماه پربرکت نهایت استفاده را برده و در زندگی خویش از برکات این ماه مبارک استفاده کنند.



آیت الله مهمان نواز ادامه داد: بهترین عبادات در ماه رمضان کمک به فقرا، یتیمان و محرومان است.



امام جمعه بجنورد همچنین سالروز ورود اولین گروه از آزادگان سرافراز را برای ملت ایران غرور آمیز دانست.