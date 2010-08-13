مساجد کانون مهم و تاثیرگذار در گسترش استکبارستیزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های نمازجمعه شهر زنجان با بیان اینکه ایران اسلامی در مسیر استقرار و اقتدار و تثبیت خود همواره از نقش تاثیرگذار مساجد به عنوان اساسی ترین عامل سود برده است، افزود: باید تلاش شود نقش تاثیرگذار و اساسی مساجد در همه بخش های جامعه احیا شود.

وی نقش مساجد در شکل گیری و ادامه حیات انقلاب سال 57 ملت ایران را یادآور شد و ادامه داد: انقلاب سال 57 ملت ایران که از مساجد و به رهبری حضرت امام خمینی(ره) شروع شد، نظم نوین جهانی را که آمریکا سعی در شکل گیری آن داشت را از بین برد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با تشریح دکترین سران کاخ سفید و آمریکا در ایجاد نظم نوین جهانی، شکست این دکترین را تنها در قالب تحقق انقلاب سال 57 ملت ایران دانست و تاکید کرد: نظام سلطه امروز دیگر به این باور رسیدند که نمی توانند در مقابل موج عظیم توسعه و گسترش انقلاب ملت بزرگ ایران که خاستگاه آن، مساجد بود، بایستند.

حجت الاسلام واعظی، ایستادگی ملت ایران در مقابل نظام سلطه را به عنوان الگو برای ملت های جهان مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه دنیای غرب از این امر هراس داشته و همواره در راستای تضعیف این اصل مهم کوشیده است، افزود: همه احاد جامعه بخصوص ائمه جماعات و مسئولان نظام باید در راستای احیاء نقش مساجد تلاش کنند.

وی گفت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دنیای غرب و آمریکا در راستای تحقق اهداف شوم خود ناکام مانده اند و در رسوایی و اضمحلال در عرصه جهانی به دنبال راه فرار برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده می گردند.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت مساجد استان، از استاندار زنجان به خاطر توجه ویژه به ساماندهی مساجد استان تقدیر کرد.

حجت الاسلام واعظی در ادامه از آغاز فعالیت مجدد پروژه مصلحی زنجان خبر داد و تکمیل و اجرای این پروژه را از نیازهای ضروری و به حق مردم استان زنجان دانست.