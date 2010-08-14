به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سوم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهاردهم آگوست سال 2010 میلادی.

- روز دوم از هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* سایپا البرز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 21:30، ورزشگاه شریعتی کرج

* پیکان قزوین - ملوان بندرانزلی، ساعت 21:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 21:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران - استیل آذین، ساعت 21:45، ورزشگاه آزادی تهران

- مراسم افتتاحیه نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان عصر امروز در منطقه MERINA BAY برگزار می‌شود.

- دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو از امروز با حضور 8 تکواندوکار در خانه تکواندو آغاز می‌شود.

- هفته نخست رقابت‌های فصل جاری فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* تاتنهام - منچسترسیتی

* آستون ویلا - وستهام

* بلکبرن - اورتون

* بولتون - فولهام

* ساندرلند - بیرمنگام

* ویگان اتلتیک - بلکپول

* ولورهمپتون - استوک سیتی

* چلسی - وست برومویچ

- دیدارهای سوپرکاپ اسپانیا امشب بین تیم‌های سویا و بارسلونا در ورزشگاه رومان سانچز برگزار می‌شود.

- در ادامه مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان امروز تیم "ب" کشورمان برای تعیین رده پنجم تا هشتم بازی‎ها به مصاف قزاقستان می‌رود. برنامه کامل دیدارهای این مرحله و همچنین مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:

رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم:

* اردن - چین‎تایپه

* ایران - قزاقستان

مرحله نیمه‌نهایی:

* قطر - ژاپن

لبنان - فیلیپین