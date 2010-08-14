به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سوم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهاردهم آگوست سال 2010 میلادی.
- روز دوم از هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* سایپا البرز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 21:30، ورزشگاه شریعتی کرج
* پیکان قزوین - ملوان بندرانزلی، ساعت 21:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 21:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استقلال تهران - استیل آذین، ساعت 21:45، ورزشگاه آزادی تهران
- مراسم افتتاحیه نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان عصر امروز در منطقه MERINA BAY برگزار میشود.
- دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو از امروز با حضور 8 تکواندوکار در خانه تکواندو آغاز میشود.
- هفته نخست رقابتهای فصل جاری فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* تاتنهام - منچسترسیتی
* آستون ویلا - وستهام
* بلکبرن - اورتون
* بولتون - فولهام
* ساندرلند - بیرمنگام
* ویگان اتلتیک - بلکپول
* ولورهمپتون - استوک سیتی
* چلسی - وست برومویچ
- دیدارهای سوپرکاپ اسپانیا امشب بین تیمهای سویا و بارسلونا در ورزشگاه رومان سانچز برگزار میشود.
- در ادامه مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان امروز تیم "ب" کشورمان برای تعیین رده پنجم تا هشتم بازیها به مصاف قزاقستان میرود. برنامه کامل دیدارهای این مرحله و همچنین مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان به شرح زیر است:
ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم:
* اردن - چینتایپه
* ایران - قزاقستان
مرحله نیمهنهایی:
* قطر - ژاپن
لبنان - فیلیپین
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