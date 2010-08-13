به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد اظهار داشت: غفلت از کمین دشمن و حرکت سریع در برابر از دست رفتن فرصتها دو عامل اساسی برای از دست رفتن فرصت از سوی مسلمانان است و باید مراقب باشیم زیرا در طول تاریخ و حتی در انقلاب اسلامی این موارد برای مسلمانان به وجود آمده است.

وی اضافه کرد: باید همیشه در متن حرکت کنیم و از بحثهای حاشیه ای بپرهیزیم.

سعیدی با اشاره به ضررهای پرداختن به مباحث حاشیه ای اظهار داشت: نتیجه پرداختن به اینگونه مباحث فراهم کردن اشراف دشمنان بر ما و اطلاع از اسرار خود برای دشمن است که به استیلای دشمن بر ما منجر خواهد شد.

امام جمعه قم با بیان اینکه دشمن برای استیلای بر ما دنبال تنگه احد دیگری است گفت: چرا بعضی از مسئولان حواسشان نیست و این هنر نیست که دوستان را به مخالف و مخالفان را به معاند تبدیل کنیم زیرا ما کم دشمن نداریم.

وی خاطرنشان کرد: اختلاف سلیقه ها را تا مرز نرسیدن به اختلافات اساسی باید بپذیریم.

تخلف از قوانین با ادعای التزام به ولایت فقیه سازگار نیست

حجت الاسلام سعیدی التزام به ولایت فقیه را شعبه ای از التزام به اهل بیت دانست و یادآور شد: ولی فقیه در حوزه مسئولیت خود اختیاراتی دارد و افرادی را به پستهایی برمی گزیند.

وی ادامه داد: کسی که منصوب ولی فقیه است باید قوی و محکم و بدون هیچ توجیه غیرمنطقی فعالیت کند و کسانی که در زیر مجموعه این افراد قرار دارند نیز باید حمایت همه جانبه ای از آنها داشته باشند.

امام جمعه قم تصریح کرد: وقتی ولایت فقیه می فرماید همه باید به قانون عمل کنند این عمل به قانون برای همه الزام آور است و هیچ کسی نباید از این دستورات سرپیچی کند.

وی با بیان اینکه تخلف از قوانین با ادعای التزام به ولایت فقیه سازگار نیست خاطرنشان کرد: هر کسی در هر مقامی باشد حق ندارد نسبت به مصوبات قوه قضائیه، مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام سرپیچی کند.

حجت الاسلام سعیدی گفت: ولی فقیه همیشه در چارچوب مصالح عمومی مواردی را مطرح می کنند ولی در احوالات شخصی افراد دخالتی ندارد و حتی فتواهای ولی فقیه فقط برای مقلدین ایشان حجت است.

امام جمعه قم اضافه کرد: اگر کسی نسبت به مصوبات نهادهای ذیربط نقد عالمانه ای دارد ولی در بحث عمل التزام به قانون دارد چنین نقدی به معنای این نیست که این شخص التزام به ولایت فقیه ندارد.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: اگر نظام مسئولان و آمران به معروف و ناهیان از منکر مردان و زنان را به رعایت عفاف و حجاب توصیه می کنند و دستگاههای مربوطه نیز وارد عمل می شوند و با مظاهر فساد برخورد می کنند به خاطر سعادت جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: مردم باید با آمرین به معروف و ناهیان از منکر و دستگاههای مرتبط همکاری بیشتری داشته باشند تا از مباحث عفاف و حجاب پاسداری شود.

لزوم پررنگ کردن برنامه های مساجد در ماه رمضان

امام جمعه قم اظهار داشت: همیشه باید حرمت مساجد را به عنوان سنگرهای حفظ نظام و انقلاب نگه داشت و به ویژه در ماه مبارک رمضان مساجد باید جای زندگی مومنین باشد.

وی با بیان اینکه در مساجد باید بیش از گذشته بر روی مردم باز باشد تصریح کرد: برنامه های متنوعی در مساجد منطبق با سلایق مردم باید اجرا شود و ائمه جماعات نیز نسبت به اجرای برنامه های تفسیر قرآن برای جذب بیشتر جوانان تلاش کنند.

لزوم توجه بیشتر به محرومین جامعه

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه بیشتر به محرومین جامعه در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: در سال گذشته کمیته امداد امام خمینی 170 هزار نفر را آبرومندانه اطعام کرد و خیرین و نیکوکاران بهتر است کمکهای خود را از طریق این نهاد مقدس به مردم ارائه کنند.

وی همچنین به روز مقاومت اسلامی اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی که شکستهای پی در پی از حزب الله خورده است اخیرا برای جبران این شکستها توطئه وسیعی را طراحی کرده است که خوشبختانه این توطئه ها با درایت سید حسن نصرالله خنثی شده است.

وی اضافه کرد: اسنادی که از سوی سید حسن نصرالله ارائه شده است دست اسرائیل خبیث را رو کرد و این رژیم جعلی بار دیگر در جبهه ای که خودش گشوده بود سیلی محکمی از حزب الله خورد.