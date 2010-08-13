به گزارش خبرنگار مهر در کوالالامپور، جامعه هندیان مقیم پینانگ به "رهبر" کاپیتان کلینگ می گویند و اسم مسجد نیز از همین نام اقتباس شده است .

بنای اولیه این مسجد توسط سربازان مسلمان هندی تبار کمپانی هند شرقی در اواخر قرن هجدهم نهاده شد است و با افزایش جمعیت مسلمانان هندی‌تبار این جزیره، مسجد نیز رونق گرفت .

در اوایل قرن 19 میلادی ، قادر محی‌الدین بدلیل استقبال مسلمانان و کمبود جا زمین بزرگتری به میزان 7 هکتار را در اختیار گرفت تا برای مسلمانان جزیره مسجدی عظیم و دائم بنا کند .

در بازسازی سال 1916میلادی چهره این بنا به کلی دگرگون و گنبد، مناره و یک مدرسه مذهبی به ساختمان مسجد اضافه شد

و این تغییر، بنای آجری و یک طبقه اولیه مسجد را دگرگون کرد .

تأثیر معماری هندی، مغولی بر این مسجد به ویژه بر گنبد و طاقهای آن کاملاً مشهود است.



جزیره پینانگ در 300 کیلومتری شمال غربی کوالالامپور واقع شده است . این مسجد در "جرج‌تاون" مرکز جزیره پینانگ و در فاصله اندکی از معبد بودایی "کوان یین" و کلیسای "سنت جرج" قرار گرفته است.