روسیه: نیروگاه اتمی بوشهر 30 مرداد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ریانوستی روسیه از راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در 21 اوت (30 مرداد) خبر داد.



ریانووستی این خبر را به نقل از سرگئی نویکوف مسئول روابط عمومی "روس اتم"(سازمان انرژی اتمی روسیه)منتشر کرد.



پیش از این بارها اعلام شده بود که نیروگاه اتمی بوشهر نیمه دوم آگوست راه اندازی خواهد شد.



بر اساس این گزارش، آغاز راه اندازی نیروگاه اتمی با مراسم باشکوهی همراه خواهد بود و به طور نمادین پایان آزمایش نیروگاه اتمی به نمایش داده می شود. در این مراسم هیئت روسی به سرپرستی "سرگئی کرینکو" مدیر کل روس اتم و "علی اکبر صالحی" معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز شرکت خواهند داشت.

صبح امروز نیز پایگاه اینترنتی "انرگو نیوز" گزارش داده بود که روسیه و ایران توافق کردند روز 21 اوت سال جاری (30 مرداد) راه اندازی فیزیکی نیروگاه اتمی بوشهر انجام شود.



احداث نیروگاه اتمی بوشهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران توسط کمپانی "زیمنس" آلمان آغاز شده و از سال 1997 کمپانی "اتم استروی اکسپورت" روسیه احداث آن را تکمیل می کند.