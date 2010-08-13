اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسابقات شمشیربازی بزرگسالان قهرمانی کشور در بخش بانوان در اسلحه فلوره در سالن شهید صدوقی یزد پیگیری شد.

در این مسابقات مهدیه منتظران از استان یزد توانست مقام نخست در اسلحه فلوره را از آن خود کند.

در نخستین روز این مسابقات که با حضور 55 ورزشکار و با برگزاری 205 بازی در اسلحه فلوره انجام گرفت، پس از مهدیه منتظران، فرنوش علی‌پور از اصفهان دوم شد و آیدا عطرگیران از یزد و مریم وهابی از تهران به طور مشترک به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

مسابقات شمشیربازی بانوان در رده قهرمانی شرکت در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر به صورت انفرادی و تیمی برگزار شد و 200 ورزشکار در قالب 20 تیم در این مسابقات شرکت کردند.

معرفی نفرات برتر مسابقات رزمی کاپ آزاد قهرمانی کشور

مسابقات رزمی کاپ آزاد قهرمانی کشور (کیک بوکسینگ) آقایان با حضور 11 شهرستان یزد، سیرجان، اصفهان، زنجان، ایلام، لرستان، شهرری، شیروان، رضوانشهر، هرات و تفت در سالن شهید صدوقی یزد برگزار شد.

در پایان این رقابتها محسن صالح ‌زاده از سیرجان در وزن منهای 50 کیلوگرم، مسلم آذره از هرات در وزن منهای 55 کیلوگرم، محمد تقی‌نژاد از یزد در وزن منهای 60 کیلوگرم، سیدمجتبی نظری‌ نژاد از یزد در وزن منهای 65 کیلوگرم، حامد شهسواری از سیرجان در وزن منهای 70 کیلوگرم، مسعود حواسی از ایلام در وزن منهای 75 کیلوگرم، جابر دهقانی از تفت در وزن منهای 80 کیلوگرم و مجید جمشیدی از لرستان در وزن مثبت 90 کیلوگرم مقامهای نخست این رقابتها را از آن خود کردند.

تیم زنجان نیز کاپ اخلاق این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.

برتری بوکسور یزدی در مسابقات چندجانبه آبادان

مسابقات چندجانبه بوکس در شهر مینوشهر آبادان به پایان رسید و در این بازی‌ها مرتضی غرباوی از استان یزد توانست در وزن 69 کیلوگرم مقام دوم این رقابت‌ها را از آن خود کند.

در این مسابقات تیمهای اصفهان، خوزستان، آبادان، فارس و یزد حضور داشتند.

شرکت تیم اسکواش زیر 19 سال یزد در مسابقات قهرمانی کشور

تیم اسکواش زیر 19 سال استان یزد برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور عازم استان گلستان شد.

تیم استان یزد با ترکیب نوید ملک‌ ثابت، سید محمدرضا ضیاء کاشانی و محمدرضا فتوحی در این رقابتها حاضر شد.

درخشش دانش ‌آموزان یزدی در مسابقات کاراته کشور

مسابقات کاراته دانش‌ آموزی قهرمانی کشور در بخش بانوان در مقطع دبیرستان در رده سنی جوانان برگزار شد.

در این مسابقات که در همدان برگزار شد، از استان یزد در رشته کومیته ندا بیات و فرشته فلاح به ترتیب به مقامهای دوم و سوم این دوره از بازیها دست یافتند.

معرفی نفرات برتر مسابقات موتور کراس

مسابقات موتور کراس با حضور 25 موتورسوار از مناطق مختلف استان یزد در قالب دو ماده 1250 و 250 سی ‌سی در پیست موتورسواری یزد برگزار شد.

در این دوره از بازیها در ماده 125 سی‌سی رضا پورمحمدی، رضا کلانتری، سیدمهدی میرحسینی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در ماده 250 سی‌سی نیز امیرملک‌پور، محمود طالعی و مهدی شریفی به ترتیب اول تا سوم شدند.

نفرات اول و دوم هر ماده به عنوان نماینده استان یزد در مسابقات کشوری در چهارمحال و بختیاری، شرکت کردند.