اطعام افراد نیازمند در ماه مبارک رمضان بر همگان واجب است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا مجتهدی در خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به لزوم اطعام افراد نیازمند و اقشار آسیب پذیر در ایام ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: همه مسلمانان باید در کنار طاعت و عبادت خداوند متعال در این ماه مبارک نسبت به اطعام افراد نیازمند توجهی جدی داشته باشند.

وی عنوان کرد: همه روزه داران و مردم مسلمان لازم است که در ایام این ماه مبارک نسبت به کمک افراد نیازمند و اطعام آنها که جزو سفارش بزرگان دین مبین اسلام است، توجهی جدی نموده و نهادهای را که در این راستا تلاش می کنند با کمک های خود مورد حمایت قرار دهند.

امام جمعه سنندج با اشاره به لزوم توجه به حفظ حرکت ها و ویژگی های ماه مبارک رمضان در یک جامعه اسلامی، بیان داشت: تنها روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان کافی نیست و باید شرایطی را در جامعه به وجود آورد که فضای عمومی نشان از ویژگی های برجسته این ایام مبارک را برای بندگی و اطاعت از خداوند متعال داشته باشد.

ماموستا مجتهدی با اشاره به لزوم رعایت حجاب و عفاف در جامعه و تاکید بر برخورد با افراد متخلف در این ماه خاطرنشان کرد: مسئولان و متولیان امر با افرادی که حرمت های ماه مبارک رمضان را نگه نمی دارند برخورد نموده و اجازه ندهند تا دستورات دین مبین اسلام مورد هجمه قرار گیرد.

وی در ادامه خطبه های نمازجمعه سنندج با اشاره به لزوم ارائه خدمات بهتر بهداشتی و درمانی به مردم در استان کردستان، به ویژه در مناطق روستایی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی باید با تلاش و بهره گیری از امکانات بهترین خدمت را به مردم ارائه نماید.

امام جمعه سنندج با اشاره به لزوم خدمت رسانی بهتر به مناطق روستایی در استان کردستان گفت: هر چند که تلاشهای بسیار خوبی در راستای توجه به سلامتی مردم در مناطق روستایی استان کردستان در طول چند سال اخیر صورت گرفته ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب این تلاشها را افزایش داد.

وی در پایان از مردم استان کردستان خواست که با جدیت هر چه تمامتر در آئین ها و مراسم های مذهبی در ایام ماه مبارک رمضان مشارکت داشته باشند.