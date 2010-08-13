مسجد آبی مالزی؛ تلفیقی از معماری اسلامی و مالایی

به گزارش خبرنگار مهر در کوالالامپور، این مسجد با برخورداری از 4 مناره به طول 142.3 متر یکی از با شکوه ترین مساجد شرق آسیا محسوب می شود و ظرفیت پذیرش 24000 نمازگراررا دارد.

این مسجد که به مسجد آبی نیز شناخته می شود با گنبدی بزرگ که با رنگهای آبی و سفید نقاشی شده از جاذبه های گردشگری مالزی است. گنبد این مسجد با شعاع 51.2 متردر میان 4 مناره بسیار جلب توجه می‌کند.

کلنگ ساخت این مسجد در 14 فوریه 1974 میلادی به دستور سلطان صلاح الدین عبدلعزیز شاه و در زمانی که شاه علم بعنوان مرکز جدید استان سلانگور معرفی شد زده شد و در 11 مارس 1988 میلادی به بهره برداری رسید.

سمبلهای استفاده شده در معماری این مسجد الهام گرفته از معماری اسلامی و معماری سنتی مالایی است و دیواره های مسجد منقوش به آیات قران است که توسط خطاط مصری شیخ عبدل مونیه محمد علی زیبا سازی شده است.

حفاظ های آلومینومی در ورودی های اصلی مسجد، پنجره ها و قسمتهایی از دیوار بیرونی مسجد نمایی خاص و خیره کننده را برای مسجد پدید آورده است.

شهر شاه علم در 35 کیلومتری غرب کوالالامپور واقع شده و شهرت آن بیشتر به دلیل مزارع وسیع و مراکز بزرگ بهره برداری روغن پالم است اما امروزه فضای شهر مملو از ساختمانهای بزرگ تجاری است و کمتر درختان پالم دیده می شود.