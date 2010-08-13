فضیلت ماه رمضان باید توسط مبلغین ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نمازجمعه ساری افزود: ماه رمضان دارای فضائل و برکات معنوی بوده که باید برای روزه داران بیشتر شناسانده شود.

وی خاطرنشان کرد: حرمت روزه داری و روزه داران باید در ماه رمضان حفظ شود و نباید روزه خوار تظاهر به روزه خواری در ملاء عام کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه روزه مقابله با تهذیب نفس است، تصریح کرد: حضور مردم در مساجد و شرکت در برنامه های معنوی رمضانی باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برنامه های صدا و سیما و اکران فیلم های سینما در شب نباید سبب رغبت کمتر مردم به مساجد و اماکن دینی شود، یادآور شد: فضائل و برکات ماه مبارک رمضان نباید به راحتی توسط مومنان سلب شود.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی افزود: جامعه اسلامی ایران باید مهدوی و فاطمی باشد.

طبرسی به سفر اخیر آیت الله نوری همدانی به مازندران اشاره و از حضور پرشور و حماسی مردم مازندران در برنامه ها و مراسم استقبال از این مرجع جلیل القدر قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تبریک سالگرد پیروزی انتفاضه لبنان و جنگ 33 روزه افزود: افشاگری سید حسن نصرالله، رژیم صهیونیستی را در جهان منکوب کرده است.