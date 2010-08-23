ساخت دستگاه اطفا حریق هوشمند در پارک فناوری خلیج فارس

دکتر عبدالمجید مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: پژوهشگران این پارک با استفاده از فناوری نانو اقدام به طراحی و ساخت سیستم هوشمند اطفای حریق کردند.

وی زمان واکنش این محصول را 4 دهم ثانیه ذکر کرد و اظهار داشت: این سیستم هوشمند در مدت زمانی بین یک تا 10 ثانیه نسبت به مهار حریق اقدام می کند.



رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با بیان اینکه عمر مفید این محصول 25 سال است، اظهار داشت: در این محصول از موادی استفاده شده است که پس از اطفای حریق هیچگونه آسیب و آلودگی برای محیط زیست بر جای نمی گذارد.



وی راه اندازی مرکز نوآوری در پارک علم و فناوری خلیج فارس را از اقدامات این پارک در زمینه توسعه علوم و فناوری های نوین نام برد و ادامه داد: این مرکز به منظور حمایت از ایده های نوآورانه دانشجویان و پژوهشگران راه اندازی می شود. مرکز نوآوری از ایده های نو در زمینه های مختلف از جمله نانوتکنولوژی حمایت می کند.



مصلح محور فعالیت های این پارک را نفت، گاز، پتروشیمی، نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، کشتی سازی و صنایع دریایی و صنایع غذایی و بیوتکنولوژی دانست و خاطرنشان کرد: تلاش به منظور ورود به بازارهای فناوری حوزه خلیج فارس، تولید دانش و فناوری متناسب با نیازهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوریهای نفت، گاز، پتروشیمی، فناوری اطلاعات، نانو فناوری و صنایع دریایی و آبزیان از اهداف این پارک است.



وی همچنین به فعالیتهای این پارک در زمینه تجاری سازی طرحهای پژوهشی اشاره کرد و ادامه داد: این پارک در مجاورت مجتمع گازی پارس چنوبی و شمالی، جزیره نفتی خارک، پالایشگاه گازی فجر جم، میدان گازی نارکنگان، منطقه ویژه نفت و گاز و پتروشیمی شمال قرار دارد که با توجه به فعالیتهای شرکتهای مستقر، زمینه هایی برای تجاری سازی دستاوردها فراهم کرده است.