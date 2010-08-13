اطاعت از رهبری سند عبور از توطئه های آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، حجت الاسلام سیدعلی شاهچراغی در خطبه های امروز نماز جمعه گفت: برای رسیدن به تقوا چاره ای جز ترک گناه نیست و افضل اعمال در ماه مبارک رمضان اجتناب از گناه است و جزء روزه داران واقعی نخواهیم شد مگر با ترک گناه و معصیت.

وی در ادامه افزود: صواب و عقاب اعمال در این ماه مضاعف است یعنی به ازای هر کار خیر و گناهی که انجام می دهیم هر کدام دو برابر جزا نوشته می شود.

وی یکی از محوری ترین حرمت ها را با استناد به خطبه حضرت رسول (ص) در جمعه آخر ماه شعبان "زبان" ذکر کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) سفارش کردند که ای مردم در این ماه مراقب زبانهایتان باشید، زبانی که باید به ذکر خدا مشغول گردد نباید به گناه آلوده شود.

وی ابراز داشت در ماه ضیافت الهی تنها به عدم خوردن و آشامیدن بسنده نکرده بلکه باید مراقب گوش، چشم و زبان خود باشیم تا مبادا با انجام گناهان از رحمت الهی محروم بمانیم.

وی خوشرویی و خوش خلقی را یکی از عواملی دانست که می تواند جواز عبور از صراط را به انسان عطا کند، خصوصا خوش اخلاقی نسبت به زیردستان که کمک شایانی را در مواقع حساس به انسان خواهد کرد.

حجت الاسلام شاهچراغی نزاع و دعوا، اختلاف، مجادله و بحث های بی فایده، خشونت و عصبانی بودن را از جمله کارهای حرامی خواند که در این ماه از انجام آنها نهی شده است.

وی تصریح کرد: روزه دار نیست کسی که از رهبری نافرمانی کند و لازم است مسئولان عزیز که نسبت به جرائم انجام شده در این ماه اقدام می کنند اقدام جدی تری نسبت به روزه خواری در جامعه داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالگرد پیروزی مقاومت حزب الله لبنان اظهار داشت: حزب الله با قدرت نظامی نتوانست به پیروزی برسد بلکه با سلاح ایمان، قدرت عاشورا و عزت حسینی اسرائیل را به عقب نشینی وادار کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه شهر ری تاکید کرد: بار دیگر اسرائیل با توسل به توطئه سیاسی ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان می خواهد بر این کشور نفوذ کند. اما ما مطمئن هستیم که مقاومت همانطور که توانست در مقابل توطئه نظامی ایستادگی کند در برابر توطئه سیاسی آمریکا نیز بایستد.

شاهچراغی با بیان اینکه اوباما خواستار مذاکره با ایران شده است، عنوان کرد: ایران خواهان مذاکره با آمریکا نبوده و منطق ما در برابر مذاکره، منطق مقاومت است.

وی راه رهایی از توطئه و مذاکره با آمریکا را اطاعت از رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و حفظ وحدت و یکپارچگی ملت ایران خواند.

وی در خاتمه با اشاره به فرا رسیدن سالگرد کودتای 28 مرداد خاطرنشان کرد: تاریخ بهترین گواه برای خیانت ها و توطئه های آمریکاست و ملت ما با توکل بر خدا فریب این توطئه ها را نخواهد خورد.