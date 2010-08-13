به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه سایپا و آرش کوشا مدیر عامل باشگاه سایپا روز چهارشنبه میزبان خبرنگاران ورزشی در حوزه های مختلف خبری بودند.

ظهر چهارشنبه سرپرست باشگاه پرسپولیس خبرنگاران سالهای اخیر حوزه پرسپولیس را گردهم آورد و در محیطی شاد و صمیمانه ساعاتی را میزبان آنها بود. کاشانی که رابطه خوبی با اکثر خبرنگاران ورزشی دارد در این مراسم با رویی گشاده پذیرای بیش از 40 خبرنگار ورزشی حوزه پرسپولیس بود و از آنها تجلیل کرد.

از سوی دیگر چهارشنبه شب باشگاه سایپا نیز در مجموعه ورزشی اختصاصی اش میزبان خبرنگاران حوزه ورزش، اقتصاد و محیط زیست بود و برنامه های شاد و مفرح هنری و ورزشی را برای مدعوین در نظر گرفته بود.

آرش کوشا مدیرعامل، حسن شاهرخی مدیر ارتباطات و احمد مددی مدیر روابط عمومی باشگاه سایپا با دعوت از 120 خبرنگار در حوزه های مختلف، برنامه های متنوعی را برای این مراسم در نظر گرفته بودند.

باشگاه های سایپا و پرسپولیس تنها باشگاه هایی بودند که در روز خبرنگار با برگزاری چنین مراسم هایی از جایگاه این قشر تجلیل کردند. قرار است باشگاه سپاهان اصفهان نیز روز یکشنبه در برنامه ای از خبرنگاران ورزشی تجلیل کند.