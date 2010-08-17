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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۳

انجمن علمی حسابرسی فناوری اطلاعات ایران تشکیل شد

انجمن علمی حسابرسی فناوری اطلاعات ایران تشکیل شد

تشکیل انجمن علمی حسابرسی فناوری اطلاعات ایران در کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تایید رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسابرسی فناوری اطلاعات عبارت است از گردآوری و آزمایش مستقل و بیطرفانه شواهد اطلاعاتی، سیاست‌ها، رویه‌ها و عملیات سامانه‌های اطلاعاتی برای ارایه اطمینان معقول به مدیریت در مورد اینکه سامانه‌های اطلاعاتی از دارایی‌های سازمان نگهداری می‌کنند، صحت داده‌ها را پشتیبانی می‌کنند و به ‌صورت موثر و کارا در جهت حصول به اهداف سازمان فعالیت می‌کنند.

کارشناسان با تاکید بر ضعف نظارت بر سامانه های اطلاعاتی در بیشتر سازمانهای کشور، معتقدند که هم اکنون بسیاری از حسابرسیها به روشهای سنتی و دستی انجام می شود و کمتر فرآیندهای عملیاتی بررسی می شود به همین دلیل تشکیل این انجمن برای پاسخگویی به یک نیاز بسیار ضروری جامعه است.
 
همچنین پیچیده شدن روزافزون فضای سایبر و ضرورت تدوین روشهای ارزیابی تخصصی تر در این حوزه از دلائل تشکیل این کانون علمی مستقل است.
کد مطلب 1132948

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