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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۰

شبکه دیتا تامین اجتماعی بهینه سازی شد

شبکه دیتا تامین اجتماعی بهینه سازی شد

بهینه سازی شبکه داده بیمارستان شهید فیاض بخش به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای سازمان تامین اجتماعی توسط تیم طراحی شبکه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به اتمام رسید.

 مسعود راستکار مسوول اجرایی این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از یک سال تلاش و کوشش تیم طراحی شبکه شرکت تامین پروژه بزرگ طراحی و اجرای اکتیو و پسیو بیمارستان شهید فیاض بخش در فضای پردیس دو هزارمتر مربعی با حدود 600  نود شبکه به اتمام رسید.

وی تصریح کرد: حجم کار انجام شده در این پروژه چیزی بالغ بر 20 هزار متر کابل شبکه و سه هزار متر کابل فیبرنوری و یک هزار متر حفاری آسفالت و بتن و خاکی و 8 هزارمتر لوله گذاری برآورد شده که در زمان تقریبی حدود یکسال به انجام رسیده است .

راستکار با تاکید بر اینکه فاز زیرساخت (پسیو) پروژه که در اردیبهشت ماه سال 1388 شروع شده ‏، کاملا بر اساس اصول کابل کشی طراحی و اجرا شده است، گفت: در فاز اولیه طراحی این پروژه یک محل در مرکزیت جغرافیایی بیمارستان برای استقرار سرورهای اصلی و سوپروایزرهای واحد، ساماندهی کابل های فیبرنوری در نظر گرفته شده و  سپس حفاری های گسترده ای در فضای پردیس محوطه بیمارستان انجام گرفت و طول مسیر ارتباطی میان کلیه ساختمان ها تا اتاق سرور مرکزی لوله گذاری شده و از هر ساختمان یک کابل  فیبرنوری به طرف اتاق سرور مرکزی کشیده شد

مسول اجرایی پروژه در خصوص فاز اکتیو پروژه بهینه سازی شبکه داده بیمارستان شهید فیاض نیز گفت:  فاز اکتیو براساس معماری سه لایه و با استفاده از سوییچ های سری 2900 و 3600  شرکت سیسکو طراحی و پیاده سازی شده تا در صورت نیاز به توسعه آتی و افزایش سرویس های مورد نیاز واحد نیز بتواند تا سالها پاسخگوی نیاز سازمان باشد .

به گفته وی در حال حاضر تمامی فازهای اجرایی اکتیو و پسیو پروژه به اتمام رسیده و شبکه جدید نیز به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کد مطلب 1132951

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