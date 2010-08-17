شبکه دیتا تامین اجتماعی بهینه سازی شد

مسعود راستکار مسوول اجرایی این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از یک سال تلاش و کوشش تیم طراحی شبکه شرکت تامین پروژه بزرگ طراحی و اجرای اکتیو و پسیو بیمارستان شهید فیاض بخش در فضای پردیس دو هزارمتر مربعی با حدود 600 نود شبکه به اتمام رسید.

وی تصریح کرد: حجم کار انجام شده در این پروژه چیزی بالغ بر 20 هزار متر کابل شبکه و سه هزار متر کابل فیبرنوری و یک هزار متر حفاری آسفالت و بتن و خاکی و 8 هزارمتر لوله گذاری برآورد شده که در زمان تقریبی حدود یکسال به انجام رسیده است .

راستکار با تاکید بر اینکه فاز زیرساخت (پسیو) پروژه که در اردیبهشت ماه سال 1388 شروع شده ‏، کاملا بر اساس اصول کابل کشی طراحی و اجرا شده است، گفت: در فاز اولیه طراحی این پروژه یک محل در مرکزیت جغرافیایی بیمارستان برای استقرار سرورهای اصلی و سوپروایزرهای واحد، ساماندهی کابل های فیبرنوری در نظر گرفته شده و سپس حفاری های گسترده ای در فضای پردیس محوطه بیمارستان انجام گرفت و طول مسیر ارتباطی میان کلیه ساختمان ها تا اتاق سرور مرکزی لوله گذاری شده و از هر ساختمان یک کابل فیبرنوری به طرف اتاق سرور مرکزی کشیده شد

مسول اجرایی پروژه در خصوص فاز اکتیو پروژه بهینه سازی شبکه داده بیمارستان شهید فیاض نیز گفت: فاز اکتیو براساس معماری سه لایه و با استفاده از سوییچ های سری 2900 و 3600 شرکت سیسکو طراحی و پیاده سازی شده تا در صورت نیاز به توسعه آتی و افزایش سرویس های مورد نیاز واحد نیز بتواند تا سالها پاسخگوی نیاز سازمان باشد .

به گفته وی در حال حاضر تمامی فازهای اجرایی اکتیو و پسیو پروژه به اتمام رسیده و شبکه جدید نیز به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است.