۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

اخبار کوتاه آبی‌های اهواز/

مذاکره استقلال اهواز با دروازه‌بان تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین

مسئولان باشگاه استقلال اهواز مذاکراتی را با دروازه بان تیم ملی فوتبال بوسنی برای حضور در تیم فوتبال این باشگاه انجام داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال اهواز که در پایان لیگ نهم به دسته اول سقوط کرد، از هفته گذشته در ورزشگاه تختی اهواز زیر نظر علی فیروزی آغاز شده و قرارداد بازیکنان جدید این تیم تمدید می شود.

در همین راستا روز پنجشنبه افشین کمایی و خلیفه اصل دو بازیکن قدیمی استقلال اهواز قراردادشان را به مدت یک فصل دیگر با این تیم تمدید کردند.

ضمن اینکه با نظر فیروزی، پنج بازیکن از تیم فوتبال امید استقلال اهواز که عنوان قهرمانی فصل قبل رقابتهای امیدهای کشور را در اختیار دارند، به تمرینات تیم بزرگسالان دعوت شدند.

مسئولان باشگاه استقلال اهواز همچنین برای برطرف کردن نقاط ضعف تیم خود مذاکراتی را با دروازه بان تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین انجام داده اند که قرار است در صورت نهایی شدن مذاکرات نام وی نیز اعلام شود.

