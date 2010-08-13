معماری برخی مساجد اسلامی نیست / دولتیها مسجدی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام حجت الله نیکی ملکی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه گرگان افزود: با وجود هزینه کرد بودجه های زیاد در بخش فرهنگ نتیجه خوبی حاصل نشده است.

وی اظهار داشت: خواستگاه اولیه فرهنگ، مسجد است و با محوریت ائمه جماعات برنامه های فرهنگی مساجد باید اجرا شود.

حجت الاسلام نیکی ملکی گفت: طبق هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و با نظارت نماینده ولی فقیه در هر استان مرکز رسیدگی به مساجد ایجاد می شود و برای هیئت امنا و خادمین و... برنامه های ویژه ای گذاشته می شود.

وی با تاکید بر نقش خادمین گفت: خادمین نقش زیادی در مساجد دارند و نباید عملکرد آنها به گونه ای باشد که جوان یا کودک از مسجد فراری شود.

وی در ادامه به تاکید زیاد اسلام بر مساجد اشاره کرد و گفت: در قرآن 28 آیه صراحتا در مورد مساجد است و این تعداد آیه در هیچ مورد دیگری نیست و در رسایل شیعه 70 بار موضوعات مختلف مسجد بررسی می شود.

وی عنوان کرد: همچنین 570 باب از فرمایشات امام راحل و بیش از 300 باب از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مسجد است.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور گفت: تاکید بر مسجد آنقدر زیاد است که حتی خداوند برای آباد کنندگان مادی و معنوی مساجد شرایط ویژه قرار داده است.

وی با تاکید برآنکه مساجد نباید دولتی شوند، بیان داشت: اما دولتیها باید مسجدی شوند.

وی گفت: یکی از افتخارات ما مسلمانان معراج پیامبر است و محور معراج نیزمسجد است چون پیامبر از مسجد به معراج رفت.