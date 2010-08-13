ولایت فقیه نقطه تثبیت اسلام در عرصه سیاست است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه مشهد که در رواق امام خمینی (ره) برگزار شد با انتقاد از ساعت کار سینما در ایام ماه مبارک رمضان، خطاب به مسئولان فرهنگی کشور اظهار داشت: ساعت کار سینما از اذان مغرب تا اذان صبح همخوانی ندارد. من از مسئولان فرهنگی خواهش می کنم از انجام این کار جلوگیری کنند.

وی ماه رمضان را فرصت تثبیت و تحکیم مبانی اعتقادی و دینی دانست و تصریح کرد: باید در ماه رمضان وابستگیمان را به خدا در همه ابعاد زندگانی مستحکمتر کنیم.

عضومجلس خبرگان رهبری افزود: ولایت فقیه نقطه اتصال تمامی مباحث و اندیشه های سیاسی است و ما را به ائمه معصومین و پیامبر گرامی اسلام (ص) متصل می کند.

وی به استفتای مقام معظم رهبری در خصوص التزام به ولایت فقیه اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه جریان فتنه در داخل و خارج کشور در برخی از سایتها و رسانه ها این فتوا را با تحلیل ناجوانمردانه و نابکارانه حمل بر قدرت‌یابی و توسعه قدرت کرده اند.

علم الهدی عنوان کرد: اسلام هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی استکبار جهانی امروز مبدل به ولایت فقیه هراسی شده است لذا جریان برانداز از هر فرصتی استفاده کرده است تا ولایت فقیه را در عرصه سیاست از بین ببرد.

وی ادامه داد: مسئله ولایت فقیه را حضرت امام (ره) وارد ادبیات فقهی کرد و در بازنگری قانون اساسی وارد قانون اساسی شد.



امام جمعه مشهد ادامه داد: ولایت مطلقه همان حاکمیت و سلطه مطلق است و اگر 50 میلیون نفر به رئیس جمهوری رای دهند ولی ولی فقیه موافق نباشد آن رئیس جمهور انتخاب نمی شود.

وی در ادامه خطاب به فتنه گران تاکید کرد: مردم ایران مردمی وابسته به این نظام، مسلمان و شیعه هستند و تمام دلبستگی آنان به این نظام به خاطر وجود حلقه ارتباطی میان ولی فقیه و امام زمان (عج) با نظام است.