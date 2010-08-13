به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سنگاپور، برای رسیدن به دهکده بازیها باید از مرکز MERINA BAY حدود 40 دقیقه در راه باشید. اتوبوس‌هایی برای اعزام خبرنگاران و ورزشکاران از مرکز هدایت و کنترل مسابقات تا دهکده بازی‌ها در نظر گرفته شده است و در ساعت مقرر متقاضیان رفتن به دهکده را البته در صورت داشتن ای دی کارت به این مکان می برد.

خیابان‌ها و بزرگراه‌ها مختلف را باید طی کنید تا به دهکده برسید. در مسیر اتوبان خطوطی با آرم المپیک مشخص شده است که دنبال کردن آن شما را به دهکده می رساند. در زمان ورود به دهکده بازی‌ها پلیس و نیروهای امنیتی به شدت کنترل اوضاع را در دست دارند، ماشین از بالا و پایین بازدید می شود تا مبادا مشکل خاصی ایجاد شود. در بین نیروهای پلیس نیز جوانان و نوجوانان زیادی دیده می شوند که امرحراست منطقه را در دست دارند.

با گذر از کنترل پلیس وارد دهکده می شویم. دهکده‌ای زیبا مانند تمام جاهای سنگاپور سبز، سبز. اینجا همه چیز سبز است و زیبا. عروسک‎های نمادین نخستین دوره بازی‏های الممپیک نوجوانان با نام‏های "لیوم" و "مرلی" زینت بخش دهکده هستند.

داخل دهکده غوغایی برپاست. ورزشکاران با رنگ‌ها و نژادهای مختلف آماده رقابتی هستند که از روز شنبه آغاز می شود. با گذر از مبادی ورودی دهکده وارد میدانی می شویم که داخل آن غرفه هایی دیده می شود که درون آن فرهنگ و تمدن، آداب و رسوم، بازی‌های سنتی و ... هر کشور به نمایش در آمده است.

در این دهکده ورزشکاران باهم آشنا می شوند و شعار المپیک را که دوستی بالاتر از رقابت است را به خوبی درک می کنند. سراغ غرفه ایران را گرفتیم و به ما عنوان شد، ایران مانند دیگر کشورهای آسیایی از 10 روز دیگر غرفه خود را برپا می کند تا ورزشکاران دیگر کشورهای دنیا با ایران و فرهنگش بیشتر آشنا شوند.

در محل کار خبرنگاران، گروهی منتظرند تا هماهنگی های لازم را برای حضور خبرنگاران داخل دهکده بعمل آورند. با ارائه پاسپورت و یا کارت خبرنگاری، خبرنگاران می توانند مجوز لازم برای رفتن به محل اقامت کاروان کشور خود را پیدا کنند. با دریافت مجوز ورورد باید سوار اتوبوسی ویژه شویم و با گذر از دو ایستگاه مقابل بلوک ایران خواهیم بود. پرچم ایران و سر و صدای بچه‌ها نشان می دهد که اینجا محل اقامت ایرانی هاست.

کیومرث هاشمی می گفت، ایران در بین کشورهای مسلمان بیشترین تعداد ورزشکار را دارد. بلوک 56 دهکده متعلق به کاروان ایرانی هاست در همسایگی قطر و پاکستان. داخل بلوک ایرانی‌ها سروصدا برپاست. بچه‌ها در عین بچگی و شیرینی دوران نوجوانی خود را مهیای رقابت‌های المپیک می کنند. زندگی المپیکی آنها در کنار هم آغاز دوران حرفه‌ای شان است.

دختران فوتبالیست تعدادشان از همه بیشتر است و البته با اتفاقات اخیر پر توجه تر از دیگران. اینجا رضازاده هم هست! کاظمی نژاد برای خودش یکپا رضازاده است و مدعی است قهرمان وزنه برداری المپیک نوجوانان می شود.

محسن غزالیان هم تیمی کاظمی نژاد هم برای خودش عالمی دارد. با نمک و شیرین مانند بیژن خجسته، تنها نماینده بوکس ایران. غزالیان به من (خبرنگار مهر) دلداری می داد که در سنگاپور احساس غربت نکنم و بروم پیش او! داخل دهکده برج‌های بسکتبال هم بودند که با قاسم کیانی آماده بازیهای المپیک می شوند و البته نمایندگان دوومیدانی و قایقرانی که مهیای قهرمانی می شوند و امیدوارانه و معصومیتی خاص سن خود از قهرمانی می گویند.

میهمانی در کنار نوجوانان ایرانی دلچسب است، دلچسب تر از شیرینی که مسئولان کاروان ایران به داوطلبان جوان سنگاپوری تعارف می کردند. در کاروان ایران البته حال و هوای رمضان هم دیده می شود. مسئولان کاروان ایران غالبا روزه هستند. کیومرث هاشمی می گفت در کنار بلوک تیم ایران رستورانی قرار دارد که در زمان سحر و افطار بصورت ویژه به متقاضیان سرویس می‌دهد.

وداع با بچه های ایران آخرین بخش از گردش ما در دهکده بود. آنها هر یک مشغول کاری بودند. یکی لباسش را می شست، دیگری مهیای تمرین می شد. آن یکی نماز می خواند و... . حالا ما باید سوار اتوبوس ویژه شویم و به مرکز دهکده بازگردیم، مجوز حضور در بلوک ورزشکاران تا ساعت 14 است و بیش از آن امکان حضور در این منطقه را نداریم. باید برگردیم و بچه ها را به حال خودشان رها کنیم و البته آرزوی موفقیت برای آنها که بزرگی و بزرگ شدن را تمرین می‌کنند.