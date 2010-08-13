ذخایر نفتی عراق به 117 میلیارد بشکه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت ملی نفت کره جنوبی(KNOC) با انتشار گزارشی با اشاره به کشف ذخایر جدید نفت خام در 2 بلوک اکتشافی شمال عراق، اعلام کرد: این ذخایر جدید نفتی در بلوکهای شمالی بازیان و سنگاو در منطقه کردستان کشف شده اند که مقدار این ذخایر هیدروکربوری در مجموع دو میلیارد بشکه برآورد شده است.

ذخایر نفتی بلوک اکتشافی بازیان که 100 درصد سهام آن در اختیار شرکت ملی نفت کره جنوبی بوده، یک میلیارد و 270 میلیون بشکه برآورد شده است.

در همین حال ذخایر بلوک نفتی سنگاو شمال که 20 درصد سهام آن نیز متعلق به شرکت ملی نفت کره جنوبی بوده، 790 میلیون بشکه برآورد شده است.

بر اساس قرارداد نفتی مشارکت در تولید منطقه کردستان عراق با شرکت ملی نفت کره جنوبی حدود 410 میلیون از ذخایر بلوکهای نفتی یاد شده متعلق به این شرکت کره ای خواهد بود.

شرکت ملی نفت کره در سال 2007 میلادی موفق به دریافت حق امتیاز اکتشاف و توسعه این دو بلوک نفتی در کردستان عراق شد بود، این در حالی است که برخی از خبرگزاریهای خارجی گزارش داده اند: شرکت کانادایی هریتیج اویل حجم قابل توجه ای نفت خام در سه کیلومتری بلوک نفتی بازیان کشف کرده است.

به گزارش مهر، عراق با 115 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام پس از عربستان و ایران سومین دارنده ذخایر بزرگ نفتی جهان به شمار می رود. در حال حاضر امکان تولید روزانه تا سقف دو میلیون و 400 هزار بشکه نفت خام در عراق وجود دارد که روزانه حدود 2 میلیون بشکه از این نفت به خارج از کشور صادر می شود.

این در حالی است که تاکنون 78 میدان نفتی در عراق شناسایی شده است که از این تعداد 9 میدان در رده میدان های "بسیار بزرگ" قرار می گیرند و هر یک بیش از 5 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام دارند.

عمده میادین نفتی عراق در جنوب شرق این کشور واقع شده اند و از لحاظ تمرکز میدان های نفتی این بزرگ ترین منطقه در جهان به شمار می رود به طوری که 23 میدان نفتی عراق نیز در رده میادین نفتی "بزرگ" قرار می گیرند که هر یک بیش از یک میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده اند.