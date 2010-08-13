طرح "اذان تا اذان" یک طرح ضد مسجدی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با اشاره به آغاز مبارک رمضان اظهار داشت: رمضان هدیه خداوند و تحفه الهی به بندگان خدا است.
وی از رمضان به عنوان ماه مبارزه با خواهشهای نفسانی و بازگشت به ضمیر پاک انسانست یاد کرد و گفت: باید از تمام لحظات این ماه الهی استفاده کنیم و همه مقدمات را برای توسعه معرفت دینی و اخلاق آماده نماییم.
خطیب جمعه خرم آباد یاد با تاکید بر اینکه ماه رمضان ماه پاکیها است خاطرنشان کرد: دستگاههای فرهنگی باید در این ماه مبارک با حمایت از برنامه های کارشناسی زمینه ارتقا فرهنگ دینی را در جامعه فراهم کنند.
حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اجرای برنامه "اذان تا اذان" توسط یکی از دستگاههای فرهنگی استان یادآور شد: برخی دانسته یا ندانسته اقدام به اجرای برنامه های غیرکارشناسی می کنند که نتیجه معکوس در پی دارد.
وی با بیان اینکه جنگ 33 روزه قدرت حزب الله را به آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل ثابت کرد، یادآور شد: عملکرد حزب الله در این جنگ نشان داد که آنها به خاطر اعتقاداتشان فداکاریهای بسیاری انجام می دهند.
حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز رژیم صهیونیستی در دنیا جایگاهی ندارد، خاطرنشان کرد: آمریکا در جریان قتل رفیق حریری با تخریب چهره حزب الله می خواست به اهداف خود برسد که نرسید و افشاگریهای سید حسن نصرالله نیز موجب رسوایی اسرائیل و هم پیمانان این رژیم غاصب شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی مان اشاره کرد و گفت: رنجی که آزادگان ما در جریان جنگ تحمیلی کشیدند رنج طاقت فرسا و زیادی بوده است.
خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اسرای ما در اسارت اسیر نبودند، افزود: آنها با مقاومت خود دشمنان را اسیر خود کرده بودند که پاداش این ایثار و فداکاری نزد خداوند محفوظ است.
حجت الاسلام میرعمادی همچنین به سالروز کودتای ننگین 28 مرداد ماه اشاره کرد و یادآور شد: این کودتا در واقع یک کودتای انگلیسی بود که به دست آمریکایی ها اجرا شد.
وی با بیان اینکه ملت ایران سالها درگیر استعمار انگلیس و آمریکا بوده است، خاطرنشان کرد: دست آمریکا به تمام حوادثی که در طول تاریخ بر ملت ایران رفته از حمایت از رژیم شاهنشاهی گرفته تا عملیات های تروریستی در داخل کشور آلوده است.
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نمونه دخالت های آمریکا و انگلیس را در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دانست و یادآور شد: امروز ایران اسلامی در سایه رهبری حکیمانه و فرزانه انقلاب اسلامی استقلال و حاکمیت خود را حفظ کرده است.
نظر شما