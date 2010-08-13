طرح "اذان تا اذان" یک طرح ضد مسجدی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با اشاره به آغاز مبارک رمضان اظهار داشت: رمضان هدیه خداوند و تحفه الهی به بندگان خدا است.

وی از رمضان به عنوان ماه مبارزه با خواهشهای نفسانی و بازگشت به ضمیر پاک انسانست یاد کرد و گفت: باید از تمام لحظات این ماه الهی استفاده کنیم و همه مقدمات را برای توسعه معرفت دینی و اخلاق آماده نماییم.

خطیب جمعه خرم آباد یاد با تاکید بر اینکه ماه رمضان ماه پاکیها است خاطرنشان کرد: دستگاههای فرهنگی باید در این ماه مبارک با حمایت از برنامه های کارشناسی زمینه ارتقا فرهنگ دینی را در جامعه فراهم کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اجرای برنامه "اذان تا اذان" توسط یکی از دستگاههای فرهنگی استان یادآور شد: برخی دانسته یا ندانسته اقدام به اجرای برنامه های غیرکارشناسی می کنند که نتیجه معکوس در پی دارد.

وی از این طرح به عنوان یک طرح غیرکارشناسی و ضد دینی که موجب عدم حضور مردم در مساجد می شود یاد کرد و گفت: باید تلاش شود با اجرای برنامه های کارشناسی زمینه حضور پرشور مردم در مساجد فراهم شود.



نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این طرح در هنگام نماز در سینماها را به روی مردم باز کرده است یادآور شد: ما تمام تلاشمان را انجام می دهیم که مردم را در ماه رمضان به مساجد بکشانیم و حال یک دستگاهی آمده و همه تلاش خود را می کند که مردم را به سینما بکشاند.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی همچنین با اشاره به سالروز مقاومت اسلامی لبنان، اظهار داشت: پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی ثابت کرد که همواره خون بر شمشیر پیروز است.