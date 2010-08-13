طرح "آموزش قرآن در خانه" در 19 استان کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاشایی بعد از ظهر جمعه در نشست خبری در جمع خبرنگاران در آمل گفت: هم اکنون استان های مازندران، لرستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، مرکزی، یزد، کردستان، سمنان و همدان در اجرای طرح مکاتبه ای و آموزش غیرحضوری قرآن در خانه در کشور پیشگام هستند.

وی هدف از اجرای این طرح را ترویج و تبیین و آموزش مفاهیم قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و احکام اعلام کرد و افزود: در این طرح به گروه های مختلف سنی در خانواده ها جزء به جزء قرآن کریم به شکل پرسش و پاسخ آموزش داده می شود.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی قرآن در خانه کشور با بیان اینکه کانون اصلی این طرح در شهرستان آمل با بیش از هشت هزار و 345 خانوار در حال آموزش است، تصریح کرد: در مازندران هم که بیشترین تعداد فراگیران خانواده ای را در میان استانهای کشور دارد تاکنون بیش از 42 هزار کارنامه پایان دوره آموزش غیرحضوری قرآن در خانه صادر شده است.

پاشایی اضافه کرد: هم اکنون در کشور بیش از200 هزار خانوار تحت پوشش آموزشهای غیرحضوری قرآن در خانه هستند.

وی ابراز امیدواری کرد: تنها راه نجات همه جوامع قرآن کریم و عمل به مفاهیم آن است و امیدواریم بنیاد فرهنگی قرآن در خانه کشور بتواند با تعلیم و آموزش آن در خانواده ها، افراد جامعه به خصوص خانواده ها را در مسیر الهی نگاه دارد.