توسعه گردشگری در حاشیه رودخانه هراز به دولت پیشنهاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیزاده عصر جمعه در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی شهرداری آمل در جمع خبرنگاران در آمل گفت: بخشی از مطالعات این طرح انجام شده و در حال تکمیل مطالعات پایانی قرار دارد.

وی طول رودخانه هراز از ورودی شهر آمل تا مسیر خروجی شهر حدود هشت کیلومتر اعلام کرد و افزود: عبور رودخانه از مسیر درون شهر و وجود پل معلق و12چشمه همچنین پارک بزرگ شهر زیبایی خاصی در شهر آمل دارد که با ساماندهی و ایجاد فضاهای مناسب گردشگری می توان مسافران زیادی را جذب کرد.

شهردار آمل در خصوص پایان یافتن قدمت پل معلق این شهر نیز گفت: با همکاری متخصصان دانشگاه علم و صنعت تهران مطالعات مرحله نخست مقاوم سازی این پل پایان یافته و مرحله بعدی آن نیز ادامه خواهد یافت.

علیزاده به پیشرفت مثبت زمانی ساخت پل پنجم این شهر نیز اشاره کرد وادامه داد: کار بتنی پل تمام شده و ساخت پایه های میانی این پل نیز در حال اجراست.

وی اضافه کرد: بخشی از سوله های هلالی پل پنجم آمل از رشت به این شهر منتقل شده ومهمتر آنکه هیچ مطالبه ای پیمانکار پروژه ندارد.

شهردار آمل ساخت دور برگردانها در تمامی بلوارهای این شهر را یکی از خدمات خوب این شهرداری به شهروندان آملی بیان کرد و گفت: ایجاد دوربرگردانهای جدید بخشی از ترافیک های مقطعی برخی نقاط شهر آمل را نیز کاهش داد.

علیزاده خاطرنشان کرد: اکنون در بحث فضای سبز شهری، آمل در میان شهرهای دیگر استان پیشگام است.

شهر آمل بیش از 220 هزار نفر جمعیت دارد.