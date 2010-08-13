نقد سازنده موجب رشد جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهار داشت: با توجه به احادیث بهترین برادر دینی کسی است که عیب ما را بگوید.

وی ادامه داد: نقد سازنده می تواند در پیشرفت جامعه بسیار موثر باشد اما نقد باید به دور از تخریب باشد و در کنار نقد باید راهکار هم اضافه شود.

امام جمعه کرمان افزود: اگر نقد درست و سازنده باشد و صحیح و بدون عیب ارائه شود باید از نقد کننده تشکر کنیم و در جهت رفع مشکلات قدم برداریم.

حجت الاسلام جعفری اضافه کرد: در مقابل نقد باید در راستای اصلاح مشکل اقدام کنیم و درنهایت این مسئله موجب خدمت به مردم می شود.

وی در ادامه با اشاره به جنگ 33 روزه گفت: این جنگ نشان داد که ارتش اسرائیل پوشالی است و این رژیم روز به روز به سمت نابودی پیش می رود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: این رژیم به زور اسلحه ایجاد شده است و بقاء ان نیز بر پایه جنایت می باشد.

وی گفت: این رژیم درحالی به جنایات خود ادامه می دهد که سازمانهای بین المللی از این رژیم حمایت می کنند یا با سکوت خود زمینه جنایات این رژیم را مهیا می کنند.

وی یکی دیگر از دلایل ظلم به مردم فلسطین را وجود سران خودفروخته کشورهای عربی دانست و گفت: این افراد در مقابل ظلم به مسلمانان بی اهمیت هستند و در برخی مواقع حمایت هم می کنند این درحالی است که با اتحاد می توان قدرت مسلمانان را به رژیم غاصب صهیونیستی نشان داد.