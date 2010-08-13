نقد سازنده موجب رشد جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهار داشت: با توجه به احادیث بهترین برادر دینی کسی است که عیب ما را بگوید.
وی ادامه داد: نقد سازنده می تواند در پیشرفت جامعه بسیار موثر باشد اما نقد باید به دور از تخریب باشد و در کنار نقد باید راهکار هم اضافه شود.
امام جمعه کرمان افزود: اگر نقد درست و سازنده باشد و صحیح و بدون عیب ارائه شود باید از نقد کننده تشکر کنیم و در جهت رفع مشکلات قدم برداریم.
حجت الاسلام جعفری اضافه کرد: در مقابل نقد باید در راستای اصلاح مشکل اقدام کنیم و درنهایت این مسئله موجب خدمت به مردم می شود.
وی در ادامه با اشاره به جنگ 33 روزه گفت: این جنگ نشان داد که ارتش اسرائیل پوشالی است و این رژیم روز به روز به سمت نابودی پیش می رود.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: این رژیم به زور اسلحه ایجاد شده است و بقاء ان نیز بر پایه جنایت می باشد.
