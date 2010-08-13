تولید 40 هزار تن برنج سفید به روش رتون در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی عصر جمعه در حاشیه بازدید از طرح های کشاورزی شهرستان آمل افزود: رتون به معنی پرورش دوباره ساقه های برنج است که پس از برداشت محصول اول در اواخر مرداد ماه کشاورزان دوباره ازهمان زمین محصول برداشت می کنند.

وی هدف از پرورش رتون را استفاده بهینه از اراضی کشاورزی اعلام کرد و افزود: در بیش از 160 هزار هکتار شالیزارهای مازندران که ارقام محلی برنج کشت می شود امکان پرورش رتون وجود دارد.

وی کاهش هزینه های تولید، کاهش 50 درصدی مصرف آب و نهاده های کشاورزی کیفیت بالا و عطر و طعم مناسب را از جمله ویژگی های برنج رتون برشمرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: به ازای هر هکتار زمین به طور متوسط هزار و 200 کیلوگرم برنج رتون تولید می شود که اگر این روش میان کشاورزان ترویج شود امکان تولید برنج سالانه تابیش از 200 هزار تن نیز در مازندران وجود دارد.

ابطالی معتقد است، اگرچه تولید برنج رتون در برداشت دوم از نظر میزان کمتر از برداشت اول است اما برنج رتون به لحاظ کیفیت بالا از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است

وی گفت: در برداشت اول به ازای هر هکتار به طور متوسط سه تن برنج تولید می شود.

برنج رتون در مازندران کیلویی دو هزار و 200 تا دو هزار و 400 تومان به فروش می رسد در حالی که برنج حاصل برداشت اول کیلویی هزار و 600 تا هزار 800 تومان است.

برداشت برنج رتون در مازندران از اواخر مهرماه اغاز شده است و تا اواخر آبان ادامه دارد.

مازندران با 239هزارهکتار اراضی شالیزار دارد وبا تولید سالانه حدود 950 هزار تن برنج سفید مقام نخست تولید این محصول را در کشور دارد.