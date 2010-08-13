اسرائیل در آستانه فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "اسحاق آحارونویچ" در نشستی با مسئولان سرویسهای امنیتی و نمایندگان دستگاه های قضایی رژیم صهیونیستی اظهار داشت : اعراب ساکنان سرزمینهای اشغالی در وضعیت غیر قابل تحملی به سر می برند و این موضوع می تواند سبب انفجار در داخل اسرائیل شود.

وی خاطر نشان کرد: آرامش حاکم در مناطق عربی اسرائیل آرامشی شکننده و فریبنده است و ممکن است هر لحظه منفجر شود.



بازداشت شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی اراضی 48، تخریب منازل فلسطینی ها در مناطق نقب و الجلیل از جمله علل واقعی است که می تواند منجر به انقلاب اعراب 48 علیه اسرائیل شود.

در همین حال "محمد زیدان" رئیس کمیته عالی پیگیری امور اعراب 48 این هفته دعوت "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی برای شرکت در مراسم افطار را نپذیرفت. وی اظهار داشت با این اقدام مخالفت خود را با سیاستهای نژادپرستانه رژیم اسرائیل علیه اعراب 48 نشان داده است.