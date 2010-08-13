  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

اعتراف یک وزیر صهیونیست:

اسرائیل در آستانه فروپاشی است

اسرائیل در آستانه فروپاشی است

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به سیاستهای تبعیض آمیز این رژیم علیه فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی 1948 اذعان کرد : اوضاع داخلی اسرائیل در آستانه انفجار و فروپاشی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "اسحاق آحارونویچ" در نشستی با مسئولان سرویسهای امنیتی و نمایندگان دستگاه های قضایی رژیم صهیونیستی اظهار داشت : اعراب ساکنان سرزمینهای اشغالی در وضعیت غیر قابل تحملی به سر می برند و این موضوع می تواند سبب انفجار در داخل اسرائیل شود.

وی خاطر نشان کرد: آرامش حاکم در مناطق عربی اسرائیل آرامشی شکننده و فریبنده است و ممکن است هر لحظه منفجر شود.

بازداشت شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی اراضی 48، تخریب منازل فلسطینی ها در مناطق نقب و الجلیل از جمله علل واقعی است که می تواند منجر به انقلاب اعراب 48 علیه اسرائیل شود.

در همین حال "محمد زیدان" رئیس کمیته عالی پیگیری امور اعراب 48 این هفته دعوت "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی برای شرکت در مراسم افطار را نپذیرفت. وی اظهار داشت با این اقدام مخالفت خود را با سیاستهای نژادپرستانه رژیم اسرائیل علیه اعراب 48 نشان داده است.

کد مطلب 1132975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها