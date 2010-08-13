تصفیه خانه شیرابه پایتخت امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد فیاض گفت: ‌بیش از 50 سال است که به دلیل انباشت زباله در سایت کهریزک، ‌حوضچه شیرابه ای پدید آمده که چهره زشت و ناخوشایندی دارد که این معضل با تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه در پایان سالجاری به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: ‌مطالعات این تصفیه خانه شیرابه توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با ظرفیت 1400 متر مکعب در روز انجام شده است که در طراحی آن از تکنولو‍ژهای روز دنیا استفاده شده است.

فیاض درباره علت تولید شیرابه گفت: انباشت و دفن زباله موجب تولید شیرابه می شود که می توان با استفاده از روش های علمی و نوین به نوعی عمل کرد که از تولید شیرابه جلوگیری شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد:‌ در دو سال اخیر ظرفیت پردازش زباله که منجر به عدم تولید شیرابه می شود به 3 هزار تن در روز افزایش پیدا کرده که این ظرفیت در یکماه آینده به 4 هزار تن در روز و با احداث خطوط جدید حداکثر تا 9 ماه آینده به بیش از 6 هزار تن در روز افزایش خواهد یافت.

فیاض خاطر نشان کرد: با توجه به آمار زباله شهر تهران می توان گفت که در آینده ای نزدیک زباله های شهر دیگر شیرابه نخواهند داشت. با پردازش زباله ها دیگر شیرابه ای تولید نخواهد شد و زباله شهر تهران در فرآیندی علمی و بهداشتی تبدیل به کمپوست شده و مورد استفاده در امور کشاورزی خواهد بود.

وی درباره پیشرفت فیزیکی خطوط پردازش جدید گفت: مراحل نصب اولین خط در شهریور ماه آغاز خواهد شد و به ترتیب سایر خطوط حداکثر ظرف 9 ماه آینده نصب و راه اندازی می شود.

مدیر عامل سازمان پسماند همچنین درباره تبدیل زباله به انرژی ادامه داد: امروزه در دنیا از زباله برق گرفته و در مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می دهند که این موضوع نیز به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.