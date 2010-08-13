شعله های آتش به نزدیکی مرکز تاسیسات هسته ای روسیه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، مقامات روسیه پیش از این از انتقال تمام سوخت هسته ای مرکز مهم تحقیقات و انبار سلاح اتمی این کشور خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش بیش از دو هزار و 600 نفر و حدود 200 دستگاه خودرو برای مهار آتش به شهر ساروف، شهری کوچک در 300 کیلومتری شرق مسکو، اعزام شده اند.

مقامهای روسیه اخیرا از برقراری حالت فوق العاده در اطراف مراکز و تاسیسات هسته ای این کشور در پی ادامه آتش سوزی و گسترش دامنه آن خبر داده بودند.

خاطر نشان می شود آتش سوزی جنگلها در مرکز روسیه که از 25 جولای(سوم مرداد) آغاز شده علاوه بر خسارات فراوان جانی و مالی، به بحرانی سیاسی در این کشور تبدیل شده است.