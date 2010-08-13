۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

سریع‌ترین دونده جهان خواستار بازی در تیم فوتبال بایرن مونیخ شد

یوسان بولت، سریع ترین دونده جهان، از علاقمندی خود برای حضور در تیم فوتبال بایرن مونیخ سخن گفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونده 23 ساله جاماییکایی که دارنده مدال طلای 100 متر و 200 متر المپیک و جهان است، به دلیل آسیب دیدگی قادر نیست تا پایان سال در رقابت های دو و میدانی حضور پیدا کند.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که وی عنوان کرده طرفدار فوتبال است و زمانی که یک بچه مدرسه ای بوده، فوتبال بازی می کرده البته کنترل توپش شاید آنقدر خوب نباشد که بخواهد دوره جدیدی از فوتبال را آغاز کند.

وی به شوخی به لوییز فن گال، سرمربی بایرن، گفت: می خواهم تمرین کنم و بخت خودم را امتحان کنم. شاید فصل آینده بتوانم در تیم فوتبال بایرن مونیخ بازی کنم.

