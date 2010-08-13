  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۱۰

صعود مستقیم سه تیم به 2012/

روزهای مسابقات انتخابی المپیک اعلام شد/ تلاش 35 تیم برای رفتن به لندن

روزهای مسابقات انتخابی المپیک اعلام شد/ تلاش 35 تیم برای رفتن به لندن

کنفدراسیون فوتبال آسیا نحوه برگزاری بازیهای انتخابی برای رقابتهای انتخابی فوتبال مردان المپیک 2012 را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، 35 تیم آسیایی در این رقابت ها برای 3.5 سهمیه مردان آسیا در المپیک تلاش می کنند.22 تیم رنکینگ پایین تر در بازیهای پلی آف بصورت رفت و برگشت دیدار می کند و برندگان به مرحله دوم می رسند.

بازیهای رفت و برگشت مرحله اول روزهای 23 فوریه و 9 مارچ 2011 برگزار می شود. تیم های برنده به 13 تیم رنک بالاتر ملحق می شوند و در پلی آف رفت و برگشت روزهای 19 جون و 23 جون 2011 بازی می کنند.
 
در مرحله سوم تیم ها به سه گروه چهار تیمی تقسیم می شوند و بازیها بصورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. برندگان این سه گروه به المپیک می روند و تیم های دوم در بازیهای دوره ای شرکت می کنند تا تیم برتر در بازی پلی آف با نماینده آفریقا حاضر شود.
 
بازیهای مرحله سوم در روزهای 21 سپتامبر، 23 نوامبر، 27 نوامبر 2011 و 5 فوریه، 22 فوریه و 14 مارچ 2012 برگزار خواهد شد.
 
تیم فوتبال امید کشورمان با هدایت غلامحسین پیروانی از دو سال پیش تمریناتش را برای حضور در این مرحله از رقابتهای انتخابی المپیک لندن آغاز کرده و قرار است در بازیهای آسیایی گوانگجو نیز شرکت کند.
 
کد مطلب 1132995

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها