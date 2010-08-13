بارزانی و طالبانی با یک گروه سیاسی در بغداد ائتلاف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، "فیان دخیل" خاطرنشان کرد: این ائتلاف سبب سنگین شدن کفه ترازوی تشکیل دولت و برطرف شدن موانع پیش روی مذاکرات در این زمینه خواهد شد.

فیان گفت: طرحی که هیئت مذاکره کننده کردها به بغداد برده است شامل 16 نکته مهم است و این هیئت بر اساس این نکات گفتگو خواهد کرد اما نکته مهم این است که هیئت مذاکره کننده کردها در گذشته همواره تاکید می کرد نگاه یکسانی به همه گروههای سیاسی دارد اما آنچه در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست این است که هیئت کردستانی مشخص خواهد کرد که با چه کسانی ائتلاف خواهد کرد و این موضوع رکود سیاسی موجود در مسئله تشکیل دولت عراق را پایان خواهد داد.



هیئت مذاکره کننده کردها در مذاکرات خود بر ضرورت اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق درباره مناطق مورد اختلاف از جمله کرکوک و همچنین ایجاد راه حلهایی با بغداد درباره قراردادهای نفتی که دولت منطقه کردستان عراق با شرکتهای خارجی امضا کرده است و همچنین مسئله بودجه نیروهای پیشمرگ تاکید می کند.



گروههای سیاسی منطقه کردستان و در رأس آنها حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی رئیس منطقه و اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق 57 کرسی از مجموع 325 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارند و ائتلاف گروههای سیاسی منطقه کردستان را تشکیل داده اند.