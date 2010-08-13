دلیری و نجاتیان فینالیست شدند/ دو مدال برنز در انتظار تیم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی رقابتهای چهار وزن دوم مسابقات کشتی آزاد ارتش های جهان که از ظهر امروز جمعه در شهر لاهتی فنلاند آغاز شده بود به پایان رسید و اسماعیل نجاتیان و جعفر دلیری کشتی گیران اوزان 84 و 120کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و دو نماینده دیگر کشورمان برای کسب مدال برنز به روی تشک می روند.

براین اساس در وزن 60 کیلوگرم که 12 کشتی گیر حضور دارند احمد امیریان در دور اول یوری لندف از اوکراین را شکست داد و در دور دوم در مصاف با مارسل اوالد از آلمان به پیروزی دست یافت اما در مرحله نیمه نهایی مقابل آقوسیان مصطفی یف از آذربایجان شکست خورد تا برای کسب مدال برنز به مصاف آدام بلاک از لهستان برود.در این وزن هو جی لی از کره جنوبی و مصطفی یف از آذربایجان فینالیست شدند.

در وزن 74 کیلوگرم که 16 کشتی گیر وزن کشی کردند مرتضی رحمت زاده در دور نخست پاتریک سیمپسون از آمریکا را مغلوب کرد اما در دور دوم مقابل کریستین برزوفسکی از لهستان شکست خورد. رحمت زاده با توجه حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت و با پیروزی مقابل خالد از مراکش به دیدار رده بندی راه یافت تا امشب برای کسب مدال برنز به مصاف مارتین آبست از آلمان برود. کریستین بروزوفسکی از لهستان و سیف الدین عثمان اف ازقزاقستان فینالیستهای این وزن هستند.

همچنین در وزن84 کیلوگرم اسماعیل نجاتیان در دور نخست لاسنتا پرییانکارا از سریلانکا را مغلوب کرد و در دور دوم نیز یهور سنیستین از اوکراین را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی الکسی عیسی یف از بلاروس را مغلوب کرد تا امشب برای کسب مدال طلا به مصاف ماسیچ بلاویندر از لهستان برود. در این وزن 16 کشتی گیر حضور دارند.

جعفر دلیری در وزن 120 کیلوگرم نیز در دور اول دیو زینگ از چین را شکست داد و در دور دوم ذکریا اچیه از مراکش را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی ویچسلاو موسی یف از اوکراین را شکست داد تا برای کسب مدال طلا به مصاف مسلم مسلم اف از آذربایجان برود. در این وزن 12 کشتی گیر وزن کشی کردند.

رقابتهای فینال و رده بندی این مسابقات امشب برگزار می شود. تیم کشتی آزاد ایران روز پنجشنبه در سه وزن نخست این رقابتها توسط حسن رحیمی، محمد نادری و اباذر اسلامی در اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم صاحب سه مدال طلا شد.

رقابتهای کشتی فرنگی ارتش های جهان روزهای شنبه و یکشنبه در فنلاند برگزار می شود.