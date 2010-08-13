به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد ونگر در پایان این فصل به پایان می رسد و با توجه به اینکه این مربی 5 سال متوالی است که جامی نبرده، این احتمال وجود داشت که باشگاه آرسنال با او قطع همکاری کند.

اما این مربی 60 ساله که در سال 1996 به تیم فوتبال آرسنال پیوست می گوید قصد ماندن در این باشگاه را دارد و معتقد است که طرح هایش در آستانه به بار نشستن هستند.

ونگر گفت: با نشان دادن تعهدم به آرسنال باید معلوم کنم که چقدر به تیمم ایمان دارم. تکلیف قرارداد من با آرسنال خیلی زود مشخص خواهد شد. تنها مساله ای که در حال حاضر وجود دارد مدت زمان قرارداد است و دیگر جزئیات آن مشکلی ندارد.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، تیم فوتبال آرسنال روز یکشنبه در هفته نخست رقابت های لیگ برتر انگلستان در آنفیلد میهمان لیورپول است.