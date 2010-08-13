۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۲۳:۵۸

نتایج هفته چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر/ یک دیدار در دقیقه 33 لغو شد

هفته چهارم رقابتهای فوتبال دهمین دوره لیگ برتر امشب با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف، روز نخست خود را پشت سرگذاشت اما یک دیدار در دقیقه 33 لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شب نخست از چهارمین هفته رقابتهای فوتبال لیگ برتر امشب و از ساعت 21:30 دقیقه به طور همزمان چهار دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد که طی آن نتایج زیر رقم خورد:

* نفت تهران 0 - فولاد خوزستان 3
* صبای قم 5 - راه آهن 2
* مس کرمان 5 - شهرداری تبریز 2
* تراکتورسازی - پاس همدان : به دلیل قطع برق به تعویق افتاد

بازی پاس و تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام به دلیل قطع برق ورزشگاه لغو و به زمان دیگری موکول شد. این بازی در دقیقه 33 به دلیل قطع برق ورزشگاه لغو شد.

روز دوم چهارمین هفته از دهمین دوه رقابتهای لیگ برتر روزهای شنبه و یکشنبه پیش رو طبق برنامه زیر در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد:

شنبه 23 مرداد
* سایپا - ذوب آهن - ساعت 21:30 - ورزشگاه شریعتی کرج
داور: محسن ترکی، کمکها: حیدر شکور و حمید غمزه، داور چهارم: امیرحسین فتاحی، ناظر داوری : زاهد بحرینی
 
* پیکان - ملوان- ساعت 21:30 - ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: مسعود مرادی ، کمکها: صادق نوری و مهدی عالیقدر، داور چهارم : سیدمهدی سیدعلی، ناظر داوری: محمدعلی فروغی

* فولاد مبارکه - شاهین بوشهر - ساعت 21:30 - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: سعید بخشی زاده ، کمکها: سعید علی نژادیان ومحمدرضا امینی، داور چهارم: علیرضا فغانی، ناظر داوری: مسعود عنایت

* استقلال- استیل آذین - ساعت 21:45 - ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن قهرمانی، کمکها: رضا سخندان و مسعود فرخ نیا، داورچهارم: غلامرضا جباری، ناظر داوری: علی خسروی

یکشنبه 24 مرداد
* نفت آبادان- پرسپولیس - ساعت 21:45 - ورزشگاه تختی آبادان
داور: سعید مظفری زاده، کمکها: مرتضی کریمی و رسول فروغی ، داورچهارم: پیروز سیف اله پور، ناظر داوری: غلامرضا بهروان.
