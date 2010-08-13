نتایج هفته چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر/ یک دیدار در دقیقه 33 لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شب نخست از چهارمین هفته رقابتهای فوتبال لیگ برتر امشب و از ساعت 21:30 دقیقه به طور همزمان چهار دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد که طی آن نتایج زیر رقم خورد:

* نفت تهران 0 - فولاد خوزستان 3

* صبای قم 5 - راه آهن 2

* مس کرمان 5 - شهرداری تبریز 2

* تراکتورسازی - پاس همدان : به دلیل قطع برق به تعویق افتاد

بازی پاس و تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام به دلیل قطع برق ورزشگاه لغو و به زمان دیگری موکول شد. این بازی در دقیقه 33 به دلیل قطع برق ورزشگاه لغو شد.

روز دوم چهارمین هفته از دهمین دوه رقابتهای لیگ برتر روزهای شنبه و یکشنبه پیش رو طبق برنامه زیر در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد:

شنبه 23 مرداد

* سایپا - ذوب آهن - ساعت 21:30 - ورزشگاه شریعتی کرج

داور: محسن ترکی، کمکها: حیدر شکور و حمید غمزه، داور چهارم: امیرحسین فتاحی، ناظر داوری : زاهد بحرینی



* پیکان - ملوان- ساعت 21:30 - ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: مسعود مرادی ، کمکها: صادق نوری و مهدی عالیقدر، داور چهارم : سیدمهدی سیدعلی، ناظر داوری: محمدعلی فروغی



* فولاد مبارکه - شاهین بوشهر - ساعت 21:30 - ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: سعید بخشی زاده ، کمکها: سعید علی نژادیان ومحمدرضا امینی، داور چهارم: علیرضا فغانی، ناظر داوری: مسعود عنایت



* استقلال- استیل آذین - ساعت 21:45 - ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمکها: رضا سخندان و مسعود فرخ نیا، داورچهارم: غلامرضا جباری، ناظر داوری: علی خسروی



یکشنبه 24 مرداد

* نفت آبادان- پرسپولیس - ساعت 21:45 - ورزشگاه تختی آبادان

داور: سعید مظفری زاده، کمکها: مرتضی کریمی و رسول فروغی ، داورچهارم: پیروز سیف اله پور، ناظر داوری: غلامرضا بهروان.