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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

توزیع 150 فروند کندوی زنبورعسل بین زنان روستایی استان قزوین

توزیع 150 فروند کندوی زنبورعسل بین زنان روستایی استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در پنچ ماهه نخست امسال بیش از 150 فروند کندوی زنبور عسل در بین زنان روستایی استان توزیع شده است.

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین هدف از اجرای این طرح را  شناسایی، حمایت و زمینه سازی برای ایجاد اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی ذکر کرد و گفت‌: این طرح موجب افزایش توان اقتصادی و کارآیی زنان درتوسعه  بخش کشاورزی و ترویج و گسترش پرورش زنبورعسل می شود.

وی اظهار داشت: این تعداد زنبور عسل  بین 50 نفر از زنان روستایی  تحت پوشش طرح پرورش زنبور عسل توزیع شده است.
 
درجانی گفت‌: پس از واگذاری کندوی زنبور عسل در بین بهره برداران هر ماه کارشناسان موضوعی جهت  نظارت و آموزش انفرادی به روستاهای تحت پوشش طرح هم اعزام می شوند.
 
مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: این سازمان  در راستای این آموزش ها جهت حمایت از زنان آسیب پذیر وتسهیل گران زن روستایی در قالب تشکلهای روستایی اقدام به واگذاری کندوی زنبورعسل کرده است.
کد مطلب 1133022

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