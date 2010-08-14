توزیع 150 فروند کندوی زنبورعسل بین زنان روستایی استان قزوین

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین هدف از اجرای این طرح را شناسایی، حمایت و زمینه سازی برای ایجاد اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی ذکر کرد و گفت‌: این طرح موجب افزایش توان اقتصادی و کارآیی زنان درتوسعه بخش کشاورزی و ترویج و گسترش پرورش زنبورعسل می شود.

وی اظهار داشت: این تعداد زنبور عسل بین 50 نفر از زنان روستایی تحت پوشش طرح پرورش زنبور عسل توزیع شده است.

درجانی گفت‌: پس از واگذاری کندوی زنبور عسل در بین بهره برداران هر ماه کارشناسان موضوعی جهت نظارت و آموزش انفرادی به روستاهای تحت پوشش طرح هم اعزام می شوند.

مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: این سازمان در راستای این آموزش ها جهت حمایت از زنان آسیب پذیر وتسهیل گران زن روستایی در قالب تشکلهای روستایی اقدام به واگذاری کندوی زنبورعسل کرده است.