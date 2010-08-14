به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای کشتی آزاد ارتش های جهان که روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر لاهتی فنلاند برگزار شد تیم ایران با کسب پنج مدال طلا توسط حسن رحیمی، محمدنادری، اسماعیل نجاتیان، اباذراسلامی و جعفر دلیری و دوم مدال برنز توسط احمد امیریان و مرتضی رحمت زاده و با 66 امتیاز قهرمان شد.

در پایان رقابتهای چهار وزن دوم مسابقات کشتی آزاد ارتش های جهان که از روز جمعه در شهر لاهتی فنلاند آغاز شده بود اسماعیل نجاتیان و جعفر دلیری کشتی گیران اوزان 84 و 120کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند و دو نماینده دیگر کشورمان به مدال برنز بسنده کردند.

براین اساس در وزن 84 کیلوگرم اسماعیل نجاتیان در دور نخست لاسنتا پرییانکارا از سریلانکا را مغلوب کرد و در دور دوم نیز یهور سنیستین از اوکراین را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی الکسی عیسی یف از بلاروس را شکست داد و با پیروزی مقابل ماسیچ بلاویندر از لهستان صاحب گردن آویز طلا شد. در این وزن 16 کشتی گیر حضور داشتند.

جعفر دلیری در وزن 120 کیلوگرم نیز در دور اول دیو زینگ از چین را شکست داد و در دور دوم ذکریا اچیهب از مراکش را مغلوب کرد و مرحله نیمه نهایی ویچسلاو موسی یف از اوکراین را شکست داد و با پیروزی دو بر صفر مقابل مسلم مسلم اف از آذربایجان صاحب مدال طلا شد. در این وزن 12 کشتی گیر وزن کشی کردند.

همچنین در وزن 60 کیلوگرم که 12 کشتی گیر حضور داشتند احمد امیریان در دور اول یوری لندف از اوکراین را شکست داد و در دور دوم در مصاف با مارسل اوالد از آلمان به پیروزی دست یافت اما در مرحله نیمه نهایی مقابل آقوسیان مصطفی یف از آذربایجان شکست خورد و برای کسب مقام سوم مقابل آدام بلاک از لهستان در سه تایم با نتیجه 4 بر سه به پیروزی رسید وصاحب مدال برنز شد. در این وزن مصطفی یف از آذربایجان و هو جی لی از کره جنوبی اول و دوم شدند.

در وزن 74 کیلوگرم که 16کشتی گیر وزن کشی کردند مرتضی رحمت زاده در دور نخست پاتریک سیمپسون از آمریکا را مغلوب کرد اما در دور دوم مقابل کریستین برزوفسکی از لهستان شکست خورد. رحمت زاده با توجه حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه شانس مجدد رفت. وی با پیروزی مقابل خالد از مراکش به دیدار رده بندی راه یافت و با شکست 4 بر صفر مارتین آبست از آلمان صاحب مدال برنز شد. کریستین بروزوفسکی از لهستان و سیف الدین عثمان اف ازقزاقستان در این وزن صاحب مدالهای طلا و نقره شدند.

تیم کشتی آزاد ایران روز پنجشنبه در سه وزن نخست این رقابتها توسط حسن رحیمی، محمد نادری و اباذر اسلامی در اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم صاحب سه مدال طلا شده بود.

در پایان این رقابتها پس از تیم ایران که با 66 امتیاز قهرمان شد تیمهای بلاروس و لهستان با 48 و 47 امتیاز دوم وسوم شدند.

رقابتهای کشتی فرنگی ارتش های جهان روزهای شنبه و یکشنبه در فنلاند برگزار می شود و امروز شنبه در روز نخست این مسابقات شیرزاد بهشتی طلا، امیر دریکوندی و عباس نوری در اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.