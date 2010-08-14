دومین فصل کاوش محوطه تاریخی زلف آباد فراهان آغاز شد

محمد حسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: دراین فصل از کاوش شناخت ابعاد ناشناخته شهر زلف آباد مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه محوطه تاریخی زلف آباد از مناطق باستانی استان مرکزی است گفت: بررسی دوره های کامل شکل گیری محوطه، شناخت ساختارهای مسکونی عموم صنعتی شهر، شیوهای معیشتی ساکنان برروی نقش و جایگاه زلف آباد در مبادلات فرهنگی ، تجاری و اقتصادی منطقه ای وفرامنطقه ای در این فصل از کاوش مد نظر است.

فراهانی با اشاره به اینکه محوطه تاریخی زلف آباد در میان اهالی فراهان بنام محوطه خرابه ها وشهر زیرزمینی خوانده می شود اضافه کرد: این محوطه در سه کیلومتری شمال شرق شهر فرمهین و در کنار محور ارتباطی فرمهین به تفرش واقع است و می تواند به یکی از قطب های گردشگری استان تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: این محوطه تاریخی که کاوش فصل اول آن نتایج قابل توجه ای از جمله شناخت بخشی از ساختارهای مسکونی ، مطالعه بخشی از یک حمام تاریخی و اشیاء وداده های موزه ای مطالعاتی از جمله مسکوکات ، ظروف سفالین و... را در برداشت، بیش از 130 هکتار وسعت داشته و محدوده قابل توجه ای را در قلب فراهان به خود اختصاص داده است .

