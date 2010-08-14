  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

آغاز طرح مایه کوبی دامها علیه بیماری تب مالت در استان قزوین

آغاز طرح مایه کوبی دامها علیه بیماری تب مالت در استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان آبیک گفت: به منظور جلوگیری از بروز برخی بیماریهای دامی، طرح مایه کوبی دامهای سبک علیه بیماری تب مالت (بروسلوز) در این شهرستان اجرا شد.

مرتضی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: تب مالت از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که بروز آن موجب خسارت اقتصادی گسترده به دامداران می شود.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح با پوشش 90 درصدی حدود 50 هزار راس دام در این شهرستان واکسینه شدند.
 
یعقوبی با اشاره به اهمیت این بیماری که به عنوان بیماری مشترک بین انسان و دام محسوب می شود، تب، لرز، ضعف، بی قراری عمومی، ریزش عرق، سردرد، کمردرد، دردهای عضلانی و مفصلی را از علائم بیماری تب مالت در انسان عنوان کرد.
 
وی همچنین سقط جنین را از مهمترین علامت این بیماری در دام ذکر کرد و کنترل آن را به ریشه کنی این بیماری در منشا آن یعنی حیوانات مربوط دانست.
 
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان آبیک یادآور شد: میکروبهای خانواده بروسلا قادرند که اکثر موجودات زنده مثل انسان، گاو، گوسفند و بز را مبتلا کنند.
 
یعقوبی یادآور شد: همزمان با اجرای این طرح کلاس باز آموزی با حضور کارشناسان و مسئوان فنی مراکز مایه کوبی شهرستان در محل شبکه دامپزشکی آبیک برگزار شد.
 
 
کد مطلب 1133028

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها