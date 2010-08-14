آغاز طرح مایه کوبی دامها علیه بیماری تب مالت در استان قزوین

مرتضی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: تب مالت از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که بروز آن موجب خسارت اقتصادی گسترده به دامداران می شود.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح با پوشش 90 درصدی حدود 50 هزار راس دام در این شهرستان واکسینه شدند.

یعقوبی با اشاره به اهمیت این بیماری که به عنوان بیماری مشترک بین انسان و دام محسوب می شود، تب، لرز، ضعف، بی قراری عمومی، ریزش عرق، سردرد، کمردرد، دردهای عضلانی و مفصلی را از علائم بیماری تب مالت در انسان عنوان کرد.

وی همچنین سقط جنین را از مهمترین علامت این بیماری در دام ذکر کرد و کنترل آن را به ریشه کنی این بیماری در منشا آن یعنی حیوانات مربوط دانست.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان آبیک یادآور شد: میکروبهای خانواده بروسلا قادرند که اکثر موجودات زنده مثل انسان، گاو، گوسفند و بز را مبتلا کنند.

یعقوبی یادآور شد: همزمان با اجرای این طرح کلاس باز آموزی با حضور کارشناسان و مسئوان فنی مراکز مایه کوبی شهرستان در محل شبکه دامپزشکی آبیک برگزار شد.



