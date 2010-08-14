سهم آذربایجان شرقی از قبولی تیزهوشان اندک است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی شامگاه جمعه در دیدار با جمعی از اولیا دانش آموزان معترض به ظرفیت اندک پذیرش دانش آموزان تبریزی در آزمون سراسری تیزهوشان ایران افزود: شیوه انتخاب تیزهوشان به روش فعلی جای ایراد و سئوال دارد.

وی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش باید در تعیین سهمیه استانها عدالت را مبنا قرار داده و به نمره اخذ شده نیز توجه داشته باشد نه اینکه در تهران و یا اصفهان دانش آموزی با کمترین نمره به دلیل ظرفیت بالا قبول و در تبریز با نمره بالا به دلیل ظرفیت اندک پذیرش نشود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان اینکه سهمیه 150 نفر برای تبریز کافی نیست افزود: این ظرفیت در حالیست که طبق گزارش های رسیده برای اصفهان 260 نفر منظور شده است که ضروری است وزارت آموزش و پرورش در تخصیص سهمیه تجدید نظر کرده و با افزایش تعداد کلاس ها؛ سهمیه استان را در ظرفیت پذیرش امسال افزایش دهد تا حق کسی ضایع نشود.

رحمانی در این دیدار با اعلام آمادگی خود در پیگیری این موضوع طی تماس های تلفنی با مسئولین مربوطه خواستار رفع این مشکل در سریع ترین زمان ممکن شد.

وی یادآور شد: این موضوع را به طور جد از وزارت آموزش و پرورش و استعد های درخشان وزارتخانه پیگیری خواهند کرد.

رحمانی با بیان اینکه هم اکنون 7.4 درصد دانش آموزان کشور را دانش آموزان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند خواستار افزایش سهمیه تیزهوشان با توجه به استعداد های درخشان دانش آموزان این استان شد.