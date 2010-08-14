خانواده های خوداشتغال تحت پوشش کمیته امداد بیمه می شوند

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بخشی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد تمایل دارند که وارد فعالیتهای خوداشتغالی شوند که در این حالت آنها را بیمه می کنیم تا بخشی از مشکلات کنونی این افراد و خانواده ها حل شود.

وی ادامه داد: البته خانواده هایی نیز وجود دارند که کمیته امداد از طریق پیدا کردن شغل برای آنها امکان اشتغال آنها را فراهم می کند که در این حالت، کارفرما باید این افراد را بیمه کند و در این خصوص به همه تعهدات خود پایبند باشد.

دانش آموزان اعزام شده به اردوها در زمان سفر بیمه هستند

این مسئول بیان کرد: همچنین آندسته از دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد که به اردوهای کمیته امداد اعزام می شوند، در زمان سفر و اردو بیمه هستند و در این زمینه کمیته امداد تلاش می کند تا به همه وظایف خود عمل کند.

وی اظهار داشت: در خصوص خانواده هایی که تمایل به انجام فعالیتهای خوداشتغالی دارند، کمیته امداد بحث بیمه تامین اجتماعی آنها را تامین می کند زیرا این امر باعث می شود تا باری از دوش این خانواده ها برداشته شود و در زمینه تامین اجتماعی خود دغدغه کمتری داشته باشند.

پرداخت بیش از سه میلیارد و 700 میلیون ریال زکات توسط کشاورزان

عروجی از پرداخت بیش از سه میلیارد و 700 میلیون ریال زکات توسط کشاورزان خبر داد و گفت:این میزان زکات از سال 86 تا کنون جمع آوری شده و از این مبلغ بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال به سال 88 اختصاص یافته است.

وی به رشد 300 درصدی زکات نسبت به سال زراعی 87- 88 اشاره کرد و افزود: طبق برآورد به عمل آمده و بر اساس آمار و عملکرد سطح کشت گندم و جو برنامه ریزی شده که در سال زراعی 88-89 بیش از هفت میلیارد ریال زکات جمع آوری شود.

850 میلیون ریال سهم معادل تشویق از اعتبارات دولتی اخذ شده است

این مسئول اظهار داشت: تاکنون بیش از 850 میلیون ریال سهم معادل تشویق از اعتبارات دولتی از طریق استانداری تهران اخذ و پس از معادل سازی در اختیار دهیاران، بخشداران منطقه جهت تحقق و ادامه فعالیتهای عمرانی مشمول تفاهمنامه زکات بین امداد و وزارت کشور پرداخت شده است.

عروجی خاطرنشان کرد: زکات جمع آوری شده به همراه معادل زکات صرف اموری از قبیل احداث خانه عالم، ساخت و یا تعمیر مسجد، راه روستایی، پروژه های عمرانی، رسیدگی به امور نیازمندان و ... در همان محدوده ای که زکات جمع آوری شده، می شود.