قطعی برق بازی تراکتور و پاس را نیمه تمام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، این دو تیم راس ساعت 21 و 45 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم رفتند که به دلیل قطع برق نورافکن های ورزشگاه، این بازی از دقیقه 33 نیمه تمام رها شد.

گفتنی است برق ورزشگاه تبریز پس از 40 دقیقه وقفه و با تلاش مسئولان فنی دوباره وصل شد اما پاس همدان با ادامه بازی موافقت نکرد.

بر اساس این گزارش، ناظر بازی پس از وصل برق ورزشگاه با مسئولان دو تیم برای ادامه بازی مذاکره کرد اما ظاهرا کریم ملاحی مدیرعامل باشگاه پاس با ادامه بازی مخالفت کرد.

بر این اساس، بازی دو تیم شامگاه شنبه در همان ورزشگاه برگزار خواهد شد.

گفته می شود به دلیل مساوی بودن هر دو تیم تا دقیقه 33 بازی تکرار از دقیقه نخست انجام می شود.

پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، اغلب کارشناسان، نسبت به تامین نور ورزشگاه های کشور اظهار تردید کرده بودند.