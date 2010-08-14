پروژه بیمارستان 102 تختخوابی لنگرود عملیاتی می شود

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه که در زمینی به وسعت 2.5 هکتار ایجاد خواهد شد، نقش بسزایی در درمان و سلامت منطقه خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص ایجاد سد های لاستیکی در لنگرود اظهار داشت: با هدف بهره برداری از دو هزار میلی ‌متر بارندگی، 10 سد لاستیکی در استان گیلان ایجاد می شود که یکی از این سدها در شهرستان لنگرود است.

نماینده مردم لنگرود خاطرنشان کرد: از آنجایی که در فصل کاشت برنج کشاورزان با مشکل کم‌ آبی روبه ‌رو هستند بهره ‌گیری از این سدها می ‌تواند به مشکل تأمین آب کمک کند.

وی در خصوص مشکلات تولید چای در شهرستان لنگرود نیز اظهار داشت: با توجه به مشکلات صنعت چای و اینکه حدود 75 هزار تن چای قاچاق به کشور وارد می‌ شود و همواره تبلیغ می ‌شود که چای ایرانی با ذائقه مردم همخوانی ندارد باید تلاش شود تا در این زمینه فرهنگ ‌سازی صورت گیرد.

لاهوتی عنوان کرد: مشکلات پیرامون صنعت چای در حال حاضر دامن سایر تولیدات از جمله ابریشم و برنج را گرفته است چراکه واردات بی ‌رویه معضلات جدی را برای تولید کنندگان آنها پدید آورده است.

وی بیان داشت: واردات بی ‌رویه برنج و عرضه آنها با قیمتی پائین ‌تر از تولیدات داخل موجب شده تا دیگر مردم به سمت تولیدات داخلی نروند.

نماینده مردم لنگرود یاد آور شد: متولیان باید از حجم واردات جلوگیری تا بتوان به توسعه و رشد صنعت کشاورزی اقدام موثری شود.