واحدهای صنعتی و خدماتی سبز گیلان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این واحدها شامل شرکت خدمات شهری گاز گیلان با 63 امتیاز، شرکت صنایع برق و الکترونیک سیمکو با 62 امتیاز، شرکت صنایع شیر پاستوریزه پگاه گیلان 56 امتیاز، واحد خدمات شهری تصفیه خانه شهرکهای صنعتی سیاهکل با 52 امتیاز، شرکت صنایع شیر مطهر گیلان با 50 امتیاز و کارخانه جوجه کشی شرکت سبز دشت با 50 امتیاز هستند.

مدیرکل محیط زیست استان گیلان در این رابطه گفت: با هدف تشویق صنایع برای اعمال مقررات و ضوابط زیست محیطی، صنایع سبز در بخش خدماتی و صنعتی استان معرفی می شوند.

کامران زلفی نژاد در ادامه نصب و راه اندازی و اصلاح سیستم پالایش، کنترل آلودگی، رعایت ضوابط زیست محیطی را از جمله فعالیتهای دانست که صنایع باید در طول سال انجام دهند.