لزوم جلوگیری از نصب دکلهای BTS در محوطه مدارس، منازل و پشت بامها

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ذکر مطلب مذکور افزود: اداره کل حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی کشور طی نامه در جواب استعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر خطرات احتمالی دکلهای BTS بر سلامت انسان، اثرات منفی پرتوهای الکترومغناطیسی دکلهای BTS بر سلامت انسان به ویژه افراد کمتر از 18 سال را تأیید کرده است.

وی یاد آورشد: برای حفظ سلامت شهروندان از نصب دکلهای BTS در محوطه مدارس، منازل و پشت بامها باید جلوگیری شود.