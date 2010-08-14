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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

لزوم جلوگیری از نصب دکلهای BTS در محوطه مدارس، منازل و پشت بامها

رشت - خبر گزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر رشت از تأیید اثرات منفی پرتوهای الکترو مغناطیسی دکلهای BTS از سوی سازمان انرژی اتمی خبر داد.

محمدرضا  قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ذکر مطلب مذکور افزود: اداره کل حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی کشور طی نامه در جواب استعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر خطرات احتمالی دکلهای BTS بر سلامت انسان، اثرات منفی پرتوهای الکترومغناطیسی دکلهای BTS بر سلامت انسان به ویژه افراد کمتر از 18 سال را تأیید کرده است.

وی یاد آورشد: برای حفظ سلامت شهروندان از نصب دکلهای BTS در محوطه مدارس، منازل و پشت بامها باید جلوگیری شود.

رئیس شورای شهر رشت ادامه داد: با توجه به اینکه تعدادی از دکلهای BTS در محوطه مدارس، منازل، بوستانها و مکانهای بازی کودکان نصب شده براساس مدارک و اسناد موجود، شرکت مخابرات باید هرچه سریعتر در این خصوص تدابیر ویژه اتخاذ و نسبت به جمع آوری این دکلها اقدام کند.

کد مطلب 1133062

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