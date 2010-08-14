کمبود تسهیلات بانکی برای ایجاد مزرعه چوب از مشکلات صنوبرکاران است

سید احمد مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در حال حاضر سامانه بانکی به ازای ایجاد هرهکتارمزرعه چوب، فقط 20 میلیون ریال وام پرداخت می کند، در حالی که در خوش بینانه ترین حالتها برای ایجاد هرهکتار مزرعه چوب، دست کم به 40 میلیون ریال وام نیاز است.

وی با اشاره به اینکه سخت بودن تامین نهاده های کشاورزی به ویژه سم وکود شیمیایی از دیگرمشکلات صنوبرکاران است، اظهار داشت: منابع طبیعی گیلان دراین زمینه پاسخگوی نیاز صنوبرکاران نیست و به آنان خدمتی ارائه نمی کند.

صنوبر کار نمونه کشوری همچنین با ابراز نگرانی از تاثیر منفی واردات بیش از نیاز چوب برقیمت چوب تولید شده در گیلان گفت: واردات چوب، بازارچوب داخلی را بی ثبات می کند و تغییرات پیش بینی نشده در قیمتها را در پی دارد.

وی ادامه داد: صنوبرکاران ناچارند چوبهای تولید شده خود را به دلیل کمبود واحدهای چوب بری، بیشتر به صورت تنه پرداخت نشده راهی استانهای دیگر کنند، در حالی که قیمت این چوبها اگر به صورت الوار درآیند چند برابر خواهد شد.