28 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت مقدار پنج هزار و 969 تن انواع محصولات از جمله برنج کیفی و پر محصول، چای، زیتون، پرتقال، سیب درختی، حبوبات و گردو به ارزش اقتصادی 75 میلیارد و 906 میلیون ریال خریداری شده است که بیشترین مقدار خرید با سه هزار و 151 تن مربوط به برنج و دو هزار و 716 تن مربوط به چای خشک است.

وی ادامه داد: مقدار 28 هزار و 800 تن انواع پروتئین حیوانی شامل گوشت مرغ و گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 150 میلیارد و 143 میلیون ریال به صورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده است که بیشترین مقدار خرید این محصولات نیز 26 هزار و 817 تن شیر از دامداران استان است.