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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۰۴

28 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

28 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از خرید بیش از 28 هزار تن انواع پروتئین حیوانی از ابتدای امسال تا هفته اول مرداد ماه سال جاری خبر داد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت مقدار پنج هزار و 969 تن انواع محصولات از جمله برنج کیفی و پر محصول، چای، زیتون، پرتقال، سیب درختی، حبوبات و گردو به ارزش اقتصادی 75 میلیارد و 906 میلیون ریال خریداری شده است که بیشترین مقدار خرید با سه هزار و 151 تن مربوط به برنج و دو هزار و 716 تن مربوط به چای خشک است.

وی ادامه داد: مقدار 28 هزار و 800 تن انواع پروتئین حیوانی شامل گوشت مرغ و گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 150 میلیارد و 143 میلیون ریال به صورت توافقی از سوی تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده است که بیشترین مقدار خرید این محصولات نیز 26 هزار و 817 تن شیر از دامداران استان است.

کد مطلب 1133072

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