موسیقی گیلان نباید به باد فراموشی سپرده شود

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از وظایف انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان، حمایت از هنرمندان موسیقی است و باید به هر طریق ممکن حقوق قانونی این قشر را استیفاء کرد.

وی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه باید همکاری مثبت و سازنده ای با این نهاد صنفی داشته باشند.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان گفت: با شعار دادن و انجام چند حرکت کوتاه غیر موثر نمی توان کمکی به اعتلای هنر موسیقی گیلان که در وضعیت بسیار بدی قرار دارد، کرد.

وی همچنین از تمامی هنرمندان رشته موسیقی در سراسر استان اعم از خوانندگان، نوازندگان، آهنگسازان و همینطور گروههای موسیقی فعال مجلسی خواست تا با مراجعه به دفتر مرکزی انجمن صنفی در رشت با ارئه پیشنهادات و نظرات خود، کمک کنند تا این تشکل صنفی بتواند خواسته های مشروع و قانونی جامعه موسیقی گیلان را با انعکاس به مسئولان مربوطه مطالبه کند.

سلیمی یاد آورشد: تا زمانیکه در جامعه موسیقی گیلان تک روی و دلسردی وجود دارد، هنرمندان نمی توانند به خواسته های قانونی خود دست یابند بلکه باید با یک اتحاد سالم مشکلات صنفی و شغلی موسیقی دانان گیلان را رفع کرد.

وی از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خواست تا با حمایت رسمی از این صنف قانونی کمکی به رفع مشکلات آنان داشته باشند.