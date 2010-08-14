ساخت مصلای بزرگ شهر زنجان دوباره آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد جمعه شب در مراسم آغاز ساخت مجدد مصلای زنجان از بهره برداری مصلای بزرگ زنجان در سال آینده خبر داد و افزود:با عقد تفاهمنامه ای مقرر شده است، ساخت مجدد مصلا از اولین جمعه ماه مبارک رمضان امسال آغاز و تا اولین جمعه ماه رمضان سال آینده به بهره برداری برسد.

وی افزود: حداقل 25 میلیارد تومان برای نازک کاری، تزئینات و تأمین تجهیزات مصلی یعنی یک پنجم کل اعتبارات عمرانی یکسال استان مورد نیاز است که عدم تأمین آن موجب اجرای کند پروژه شده است.

رئوفی نژاد خواستار حمایت همه دستگاه های اجرایی در زمینه تأمین منابع مالی پروژه شد و افزود: حضور بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی نشان از همدلی و همکاری بین آنهاست و امیدواریم به همان میزان که هزینه می شود از جانب دستگاه های اجرایی کمک شود.

استاندار زنجان مجموعه هشت هکتاری را نه تنها مصلی بلکه یک مجموعه فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: یک هکتار از این مجموعه متعلق به مصلی است و بقیه زیر طرح تجاری می رود که می توان گفت از بی نظیرترین مجموعه های کشور است و اجرای برنامه های فرهنگی و مدیریت اینجا نیاز به پشتوانه و تضمین منابع مالی دارد.

رئوفی نژاد از کلنگ زنی مرکز تجاری این مجموعه در اولین فرصتی که پیش بیاید خبر داد و گفت: گفتگو با بخش خصوصی انجام شده و مرکز تجاری نیز همزمان با مصلا شروع به کار می کند.

وی به انجام کار در همه زمانها حتی در فصول سرد تأکید و تصریح کرد: کار برای این پروژه سخت تر از جنگ نیست و نباید با کاهش دما و سرما کار تعطیل شود که عواقب جبران ناپذیری به وجود می آورد.

ساخت مصلای زنجان به همراه مجتمع فرهنگی که در میدان دارالقرآن واقع است از 10 سال پیش شروع شده بود که به دلیل عدم تأمین منابع مالی بسیار کند پیش رفته است.