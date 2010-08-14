فولاد در آینده به تیم بزرگی تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از پیروزی پرگل تیم فولاد برابر نفت در تهران ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان فولاد با تلاش و دوندگی و ارائه بازی فکورانه که منجر به کسب پیروزی پرگل و سه امتیاز ارزشمند برابر تیم نفت در تهران شد، نشان دادند در آینده ای نزدیک فولاد به یک تیم بزرگ در فوتبال ایران تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تیمش بازی را بسیار خوب آغاز کرد اما اخراج یکی از بازیکنانش باعث شد نظم تاکتیکی تیمش به هم بریزد، افزود: با صحبت‌هایی که با بازیکنان داشتم، آنها بر اوضاع مسلط شده و خصوصا در نیمه دوم به شرایط جدید عادت کردند و در نهایت با ارائه یک بازی قابل قبول، امتیاز کامل این دیدار را بدست آوردند.

سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان در مورد اخراج "آندره رینالدو دسوزا" مهاجم تیم فولاد در دقایق ابتدایی مسابقه اظهار داشت: تصمیم داور جوان این دیدار غیر منتظره و عجولانه بود، البته اعتراض مربیان دو تیم در این دیدار تا آن اندازه نبود که داور بخواهد آنها را اخراج کند.

جلالی با بیان اینکه در بازی با سپاهان هم داور دو پنالتی مسلم این تیم را نادیده گرفت، در پایان گفت: ما منتظر واکنشی بهتر از سوی مسئولان فدراسیون و کمیته داوران بودیم که هیچ اقدامی صورت نگرفت.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و فولادخوزستان در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که جمعه شب با قضاوت قاسم واحدی در ورزشگاه راه آهن تهران برگزار شد، با نتیجه 3 بر صفر به سود تیم فولاد به پایان رسید.